1Password 8 chega com novidades para iPhones e iPads

Após ser lançado para macOS em maio, o 1Password 8 está agora disponível para iPhones, iPads e dispositivos Android. A nova versão do aplicativo estava em testes nos dispositivos móveis desde abril e, a partir dos feedbacks dos usuários, a AgileBits renovou o aplicativo do gerenciador de senhas.

A mudança mais visível, como já era possível observar no beta, é o design. O 1Password 8 traz um novo visual, mais simples e unificado entre todas as plataformas, bem como mais próximo da linguagem dos sistemas. No iPad, por exemplo, há a barra lateral minimizável, também presente em outras áreas e aplicativos.

Entre os novos recursos, está a possibilidade de personalizar as opções exibidas na tela, sugestões aprimoradas e uma busca mais fácil, bem como acesso mais ágil aos itens salvos. A função de autopreenchimento também foi melhorada e está mais veloz, abrangente e compatível com mais apps e sites. Outro recurso a chegar nos dispositivos móveis são as Coleções, que permitem criar grupos de cofres.

Uma novidade de destaque é a Torre de Vigia (Watchtower). Originalmente na versão para desktop, a função foi expandida nos smartphones na atualização mais recente, antes apenas com alguns pontos mais limitados. O objetivo dela é avisar se suas senhas estão comprometidas, caíram em algum vazamento ou algo nesse sentido.

Entre atualizações, o 1Password vem implementando outros recursos, como o de facilitar logins com redes sociais e o de gerar emails aleatórios para logins.

Nos últimos anos, fizemos um esforço conjunto para unificar nossa linguagem de design. Os designs atualizados resultam em uma interface que é ao mesmo tempo familiar e fresca. —Michael Fey, vice-presidente de engenharia de apps clientes do 1Password

Vale lembrar que, para ter acesso a todos os recursos do aplicativo, é preciso assiná-lo por US$3/mês (versão individual) ou US$5/mês (com compartilhamento para até cinco pessoas). Além disso, essa versão 8 foi lançada como um binário à parte na App Store, então é preciso baixá-la manualmente por lá.

