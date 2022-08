Apple aumenta preços de iPhones, Macs e iPads no Brasil

Em maio deste ano, mostramos aqui no MacMagazine que a Apple Brasil havia feito uma redução tímida nos preços de alguns dos seus produtos (incluindo iPhones), muitos deles ainda com valores “quebrados”. Em junho, foi a vez dos Macs de serem agraciados com os preços menores.

Pois, quase três meses depois, a Maçã realizou outra mudança na sua tabela de preços — e, desta vez, a notícia não é nada animadora…

Diversos produtos das linhas de iPhones, iPads e Macs ficaram ligeiramente mais caros no nosso país. Nem mesmo os recém-lançados MacBooks Air e Pro com o chip M2 ficaram fora desse reajuste.

A seguir, confira as tabelas com os preços praticados anteriormente e os novos, que já estão valendo a partir de hoje:

iPhones

Os únicos iPhones que escaparam dos reajustes foram o iPhone 11 (que segue custando a partir de R$4.999) e o iPhone 12 (a partir de R$6.499).

iPhone SE (3ª geração)

iPhone 12 mini

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Macs

Conforme citamos no início do artigo, nem os novos Macs com o chip M2 escaparam dos reajustes. Curiosamente, porém, os preços dos MacBooks Pro de 16″ não foram alterados.

MacBook Air com chip M1

Modelo Preço anterior Preço novo Variação MacBook Air com chip M1 R$10.999 R$11.599 5,4%

MacBook Air com chip M2

Modelo Preço anterior Preço novo Variação MacBook Air com chip M2 (entrada) R$13.299 R$13.999 5,2% MacBook Air com chip M2 (topo-de-linha) R$16.299 R$17.199 5,5%

MacBook Pro de 13″ com chip M2

Modelo Preço anterior Preço novo Variação MacBook Pro de 13″ (entrada) R$14.499 R$15.299 5,5% MacBook Pro de 13″ (topo-de-linha) R$16.499 R$17.299 4,8%

MacBook Pro de 14″

Modelo Preço anterior Preço novo Variação MBP de 14″ (entrada, M1 Pro) R$22.499 R$23.699 5,3% MBP de 14″ (topo-de-linha, M1 Pro) R$27.499 R$28.999 5,4%

Studio Display

Pro Display XDR

Modelo Preço anterior Preço novo Variação Vidro convencional R$43.295 R$44.999 3,9%

iPads

Aqui, infelizmente, todos os modelos foram reajustados.

iPad (9ª geração)

iPad mini (6ª geração)

iPad Air (5ª geração)

iPad Pro de 11″

iPad Pro de 12,9″

Como podemos notar, os preços praticamente voltaram ao patamar do que eram praticados meses atrás, inclusive sem estarem mais “quebrados”.

Os demais dispositivos não incluídos na tabela, como Apple TV, AirPods e outros acessórios, não foram atingidos por esse reajuste — ao menos por enquanto. 💸

