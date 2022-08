Apple Pay é lançado oficialmente na Malásia

Após um “falso alarme” (ou melhor, um anúncio prematuro) no começo desta semana, a Maçã lançou hoje oficialmente o Apple Pay na Malásia.

O AmBank havia divulgado antecipadamente detalhes de suporte do sistema de pagamentos da Apple; agora, a companhia confirmou que três instituições financeiras estão apoiando o serviço no lançamento.

Estamos muito satisfeitos em levar o Apple Pay à Malásia, oferecendo uma maneira mais fácil e segura de pagar com iPhone, Apple Watch, iPad e Mac. Acreditamos que os usuários vão adorar a conveniência e a segurança de usar o Apple Pay. —Jennifer Bailey, vice-presidente do Apple Pay e do Apple Wallet

Mais precisamente, o Apple Pay chega ao país com suporte pelo próprio AmBank, além do Maybank e do Standard Chartered Bank — tanto nos cartões da bandeira Visa quanto na Mastercard. Segundo a Maçã, os cartões American Express serão suportados “ainda este ano”.

O sistema de pagamento da Apple também já é suportado localmente por redes como KFC, Maxis, Machines, McDonald’s, Mydin, Pizza Hut, Starbucks, U Mobile, Uniqlo, Village Grocer e Watsons — além de diversos sites, incluindo Shopee, Sephora, Atome e Adidas.