Apple TV+ anuncia série “Land of Women”, com Eva Langoria

O Apple TV+ anunciou hoje sua mais nova série de comédia dramática, chamada “Land of Women”. A produção é inspirada no romance homônimo e best-seller da autora premiada Sandra Barneda.

A atriz indicada ao Globo de Ouro Eva Langoria (“O Amor de Sylvie”) fará o papel de Gala, uma nova-iorquina com síndrome do ninho vazio que é forçada a fugir da cidade após seu marido envolver toda a família em problemas financeiros. Junto à sua mãe idosa (Carmen Maura, de “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”) e sua filha universitária, Gala precisará escapar de criminosos perigosos os quais buscam seu marido, agora desaparecido, por conta de uma dívida.

Na fuga, as três mulheres acabam em uma pequena cidade no norte da Espanha, de onde a mãe de Gala havia fugido há 50 anos, prometendo nunca mais voltar. Elas tentam recomeçar permanecendo anônimas, mas as fofocas na pequena cidade se espalham rapidamente, revelando seus mais profundos segredos e verdades familiares.

A “dramédia” é criada e escrita pelos vencedores do Prêmio Iris Ramón Campos (“Grande Hotel”) e Gema R. Neira (“Now & Then — O segredo que nos une”), e produzida pela vencedora do Iris Award Teresa Fernández-Valdés (“Now & Then — O segredo que nos une”) e por Ben Spector (“Grande Hotel”). Além do papel principal, Langoria será produtora executiva através de sua produtora UnbeliEVable Entertainment.

“Land of Women” terá apenas seis episódios, será filmada em inglês e espanhol e está atualmente em pré-produção na Espanha. Ela será produzida para o Apple TV+ pela Bambu Studios.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

