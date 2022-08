Apple TV+ não revela números de “Severance”, conta Ben Stiller

Parece que, quanto mais o tempo passa, menos a Apple revela seus números. Sabemos do grande sucesso que seus produtos e serviços tem, sem necessariamente termos acesso aos números de forma detalhada.

E parece que isso também está acontecendo com o Apple TV+, que não revela seus números nem para os envolvidos em suas produções originais, conforme contou Ben Stiller, produtor executivo e diretor de “Severance” (“Ruptura”).

“Severance” é uma das séries de grande sucesso no streaming da Maçã, aclamada pelo público e pelos críticos, chegando a conquistar 14 indicações ao Emmy. Ainda assim, os números exatos de espectadores é um mistério. Em entrevista ao Decider, Stiller contou que é “difícil” saber como a série está performando, principalmente porque a Apple não mostra a eles os números.

Eles não dizem os números. É realmente estranho. Então, você obtém esses gráficos e tabelas, como eu disse, que têm altos e baixos. Mas você não sabe qual é a base. Eu acho que pode ser tipo, baseado em 100 pessoas ou pode ser tipo, 200 milhões de pessoas. Nós não sabemos. Eles basicamente dizem: “Sim, está indo bem”. Você tenta interpretar o que eles estão dizendo. Mas eles são diretos.

Ele conta que não tinha noção da fama da série até ir à Comic-Con San Diego, onde participou de um painel da série e ver uma multidão de fãs: “essa foi a primeira vez que eu fiquei tipo, ‘uau, isso é realmente como… há pessoas que estão realmente assistindo isso, como seres humanos para se conectarem'”.

O sucesso rendeu à série uma segunda temporada, sobre a qual Stiller disse que terá “muitas coisas divertidas e estranhas”, e que conseguiram encontrar um “equilíbrio” para não entregar de uma vez todas as respostas que ficaram pendentes, assim a audiência pode desfrutar. Ainda não há, porém, previsão de estreia para a nova temporada.

Estrelas de “Ted Lasso” achavam que ninguém assistiria ao Apple TV+

Outro grande sucesso do Apple TV+ foi “Ted Lasso”, que já conquistou 7 Emmys no ano passado e já foi indicada a mais 20 categorias no Emmy deste ano. Entretanto, antes de receberem todo esse reconhecimento, as estrelas da comédia não tinham ideia do que viria pela frente.

Pelo menos foi isso que os atores Brett Goldstein e Hannah Waddingham demonstraram em entrevista ao Entertainment Weekly. Eles poderiam até confiar na qualidade da série, mas estavam incertos se alguém conseguiria acessá-la. Goldstein contou:

As pessoas não sabiam como obter o Apple TV[+]. Meus pais não sabiam, eu não sabia. Então eu fiquei, tipo, mesmo que fosse incrível, ninguém iria assistir.

Vale lembrar que o Apple TV+ foi lançado em novembro de 2019 e a primeira temporada de “Ted Lasso” estreou em agosto de 2020, quando o serviço estava dando seus primeiros passos. Portanto, é compreensível o sentimento de incerteza das estrelas. Waddingham explicou que, uma vez que viu o resultado, passou a amar a produção:

[…] uma vez que você vê tudo lindamente unido, você fica tipo, “Oh meu Deus, estou em algo que realmente vai mudar as coisas”. E especialmente quando, acidentalmente, estreou durante o pior momento da história moderna, eu lembro de assisti-la […] e pensava: “Oh meu Deus, pela primeira vez eu sou uma fangirl de algo em que estou.”

Atualmente, a terceira e última temporada logo terminará de ser filmada e os atores já estão lamentando seu fim, assim como todos os fãs que se formaram ao longo desses anos.

