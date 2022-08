Com limitações, Snapchat lança recurso de controle parental

Em meio a um esforço generalizado por parte das redes sociais para promover ferramentas de controle parental e impedir o acesso a conteúdo prejudicial por parte de crianças, o Snapchat é a mais nova plataforma a investir em um recurso do gênero.

Com o Family Center, os pais poderão conferir de perto com quem seus filhos estão conversando, embora seja impossível acessar o conteúdo das mensagens — o que mantém a privacidade das conversas trocadas por eles, mas ao mesmo tempo limita em larga escala o recurso.

Para aderir ao Family Center, os responsáveis deverão contar com o app do Snapchat instalado em seus dispositivos e a criança ou adolescente sob tutela deverá aceitar um convite para que o processo de controle seja iniciado.

Com tudo devidamente funcionando, será possível ver tanto a lista de amigos quanto as contas que conversaram com o/a adolescente nos últimos sete dias. Além disso, o Snap permitirá que os responsáveis denunciem possíveis abusos, os quais serão analisados pela equipe de confiança e segurança da plataforma.

Um detalhe importante sobre o mecanismo de controle parental do Snapchat é que os pais dependerão da análise de fatores como número de interações ou fotos de perfil para perceber uma ação suspeita de determinada conta em relação a seus filhos.

Isso porque trata-se do único recurso do gênero lançado por uma grande rede social a não permitir ler o conteúdo das conversas — o que pode se mostrar uma faca de dois gumes. Porém, melhor do que nada, não é?

via TechCrunch