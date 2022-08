Como visualizar os seus dados usados no WhatsApp [iPhone]

Aqui no MacMagazine, já mostramos como você pode escolher a qualidade das mídias enviadas no WhatsApp e de como usar menos dados durante as ligações no mensageiro.

Para que você possa visualizar todas as estatísticas referentes à sua conta — como a quantidade de mensagens enviadas e recebidas, e de bytes utilizados, por exemplo — há a possibilidade de usar a seção “Uso de rede”. Por essa mesma seção, você inclusive pode zerar essas estatísticas.

A seguir, veja como é fácil conferir essas informações do mensageiro da Meta através do seu iPhone!

Abra o WhatsApp, toque na aba “Configurações” e vá até Armazenamento e dados » Uso de rede. Caso queira zerar as estatísticas (seja lá por qual motivo for), basta ir até o final da página e tocar em “Zerar estatísticas”. Por fim, confirme tocando em “Zerar estatísticas” novamente.

Fácil, não? 🙂