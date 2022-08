Edge agora permite transferir dados do Chrome pela nuvem

A Microsoft liberou recentemente a versão 104 estável do Edge para macOS, Windows e Linux, a qual chegou com novos recursos de segurança muito bem-vindos e ferramentas para quem pretende trocar de navegador.

Só quem já tentou usar outro navegador no Windows que não fosse o Edge, sabe como a Microsoft se esforça parar evitar que seus usuários optem por alternativas de terceiros. Desta vez, entretanto, a empresa decidiu adicionar uma nova ferramenta para quem, ao invés disso, pretende migrar para o seu navegador, facilitando todo o processo de transferência de dados.

A partir de agora, quem estiver vindo do Google Chrome poderá transferir seus dados para o Edge sem, necessariamente, ter o primeiro instalado. Para isso, basta logar com a sua conta do Google assim que o navegador da Microsoft for iniciado pela primeira vez, que todas as informações de navegação serão obtidas pela nuvem.

Além disso, o update desabilita compilações do tipo Just-In-Time em endereços visitados com baixa frequência. Essa opção, vale notar, já estava disponível desde a versão 98 do navegador, mas vinha desabilitada por padrão e agora conta com novas opções.

Mais especificamente, a ferramenta ajuda a impedir que sites suspeitos executem ações maliciosas remotamente, como códigos em JavaScript capazes de acionar malwares. Ela pode ser encontrada em Configurações » Privacidade, pesquisa e serviços » Aprimore sua segurança na web.

Com a atualização, usuários podem escolher um entre três níveis de proteção diferentes para o recurso — cada um com implicações diferentes na navegação. O primeiro, mais básico, foca apenas em endereços poucos visitados e não afeta o funcionamento do navegador em geral. Essa é a opção mais recomendada pela Microsoft, vale notar.

O segundo nível, mais equilibrado, adiciona ainda mais restrições para páginas que não são acessadas regularmente, embora possa afetar o funcionamento do algumas delas. O terceiro e último, mais estrito, implementa restrições em todos os sites, sendo a opção mais drástica.

Como dito, a versão 108 do Microsoft Edge já pode ser baixada gratuitamente no seu site oficial. As notas de liberação do update, por sua vez, podem ser conferidas nessa página.

via XDA Developers