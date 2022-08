Instagram: como desativar as sugestões de posts no feed [iPhone]

Se tem uma rede social que vem sofrendo muitas críticas por parte dos usuários, essa rede é o Instagram. Isso se deve às várias mudanças que vêm sendo realizadas por lá, como a inclusão de mais vídeos (uma maneira de tentar alcançar o sucesso estrondoso do chinês TikTok).

Outra mudança percebida pelos usuários do Instagram é a quantidade exagerada de sugestões de posts no feed (na página inicial do app). Se você também está cansado de vê-las, saiba que é possível ativar o chamado modo Soneca para que todas as publicações sugeridas sejam ocultadas do seu Instagram durante os próximos 30 dias.

A seguir, veja como fazer isso no app para Instagram do iPhone!

Abra o Instagram e navegue pelo seu feed de publicações até que uma sugerida apareça. Ao visualizá-la, toque no botão representado por um “X” (no canto superior direito do post).

Quando os avisos de publicação oculta aparecerem, toque em “Ativar modo Soneca para todas as publicações sugeridas no feed por 30 dias”.

Prontinho! A partir de agora, você não deverá ser mais incomodado com tantas sugestões.

A má notícia é que isso esse processo é temporário (justamente por valer apenas nos próximos 30 dias). Ou seja, a cada novo mês, será necessário repeti-lo… 🤷‍♂️

via MacRumors