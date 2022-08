Instagram: como impedir que suas publicações sejam remixadas [iPhone]

Mesmo após o Instagram ter pisado no freio nas suas mudanças para copiar o TikTok , fato é que a rede social está longe de ser aquela velha conhecida de anos atrás, quando o foco era apenas no compartilhamento de fotos.

Além de ter vários recursos parecidos da rede social chinesa, não podemos esquecer também dos Stories, função bem parecida com aquela disponibilizada inicialmente pelo Snapchat.

Pois recentemente, a rede da Meta anunciou que quaisquer fotos compartilhadas por lá poderão ser “remixadas” por outros usuários e, com isso, serem compartilhadas por outras pessoas.

Isso já vem ativado por padrão mas, felizmente, há a possibilidade de reverter isso. Veja, a seguir, como proceder! 📸

Há duas maneiras de fazer isso: tornando a sua conta privada ou desativando essas opções nas configurações do Instagram. Aqui no MacMagazine, já mostramos como é possível fechá-la.

Porém, se você não quer tornar a sua conta privada — seja lá por qual motivo for —, também é possível impedir que as suas publicações não sejam usadas para os remixes do Reels diretamente nas configurações do app.

Para isso, abra o Instagram no seu iPhone, toque na aba da sua foto (no canto inferior direito), no botão com três risquinhos (no canto superior direito) e em “Configurações”.

Em seguida, vá até Privacidade » Reels e Remix e escolha quais das opções deseja desabilitar: vídeos do Reels, vídeos do feed e para fotos. Se quiser, também é possível desativar todas as três de uma só vez.

A partir disso, você não correrá mais o risco de ver as suas fotos ou os seus vídeos sendo usados por outras pessoas da rede social.

Fácil, não?! 😊

