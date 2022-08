iOS 16 ganha botão de copiar e apagar screenshots, novo som no app Buscar e mais

O tão aguardado retorno da porcentagem da bateria na barra de status do iPhone não foi a única novidade da quinta versão beta do iOS 16, a qual foi liberada ontem para desenvolvedores.

Publicidade

E como a gente vem fazendo desde a primeira beta da futura versão estável do sistema operacional de iPhones, vamos mostrar algumas novidades extras que chegaram junto à nova compilação!

Minivisualizador do player na tela bloqueada

Alvo de muitas mudanças por parte da Apple no iOS 16, a tela bloqueada ganhará outra novidade no que se refere ao player. Depois de trazer de volta as capas de álbuns grandes, agora a Maçã adicionou um minivisualizador que permite ver, em tempo real, as ondas sonoras das músicas em reprodução.

Beta 5 adds a mini visualiser to the Lock Screen Now Playing UI. Unlike the actual Music app which uses canned visualiser animations as indicators, this one is live and responds to the currently playing frequencies. pic.twitter.com/TQqmKgnJpK — Benjamin Mayo (@bzamayo) August 8, 2022

Também há novas animações para quando tocamos nos botões de reprodução, avançar e retroceder as músicas.

Novo som de alerta do app Buscar

Quando você aciona o app Buscar (Find My) para procurar o seu iPhone, o aparelho reproduz um alerta sonoro para que você o encontre com facilidade. Pois esse som foi alterado.

iOS 16.0 Beta 5 (20A5339d) changes 🧵: New sound when you ping your iPhone from your Apple Watch: pic.twitter.com/L8eGc9nc4a — Steve Moser (@SteveMoser) August 8, 2022

Você pode fazer isso, vale recordar, tanto a partir de um Apple Watch quanto de outro aparelho da Maçã.

Copiar e apagar screenshots

Se você usa o macOS, sabe que é possível fazer uma captura de tela e enviá-la diretamente para a área de transferência (segurando a tecla ⌃ control ) — o que permite que ela não fique armazenada no disco depois de utilizada em algum aplicativo.

Uma nova opção para capturas de tela: “Copiar e Apagar”. Achei prática a intenção, mas meio confuso no nome.

ㅤ

[iOS 16 beta 5] pic.twitter.com/XdmjsnKJ8D — Vinícius Porto (@vinnitec) August 8, 2022

Agora, a funcionalidade foi transferida ao iOS com a nova opção Copiar e Apagar, presente no menu de compartilhamento de screenshots. Bem-vinda, embora a área de transferências para imagens não seja tão útil no mobile quanto no desktop.

Indicadores no app Música

Desde que ganhou suporte a Dolby Atmos e áudio Lossless, o Apple Music vem exibindo indicadores nos álbuns que contam com as novidades.

Atualmente exibidos abaixo dos botões de “Reproduzir” e “Aleatório”, esses indicadores foram movidos no iOS 16 para baixo do nome do artista, ficando ao lado do gênero e do ano do álbum.

Novidades menores

Há agora um novo ícone para o recurso Câmera de Continuidade, o qual pode ser visto na tela que mostra o histórico de apps usados pela bateria.

Emergency SOS is now Emergency Call. pic.twitter.com/KZ5p5jn61a — Steve Moser (@SteveMoser) August 8, 2022

No mais, agora, quando acionamos os botões para desligar o iPhone, o SOS de Emergência foi rebatizado para Ligação de Emergência. Já o recurso Zoom em Perspectiva também foi desativado em papéis de parede na tela bloqueada.

Será que ainda dará tempo de ainda mais novidades chegarem com o iOS 16 beta 6? Veremos!