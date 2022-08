Mapas da Apple atualizados chegam a mais 3 países

A Apple anunciou, em 2018, uma renovação do aplicativo Mapas, o qual passou a ganhar um maior detalhamento de estradas e vegetação, melhores elementos tridimensionais, bem como o recurso Look Around (o “Street View da Maçã”).

A novidade chegou primeiro ao estado americano da Califórnia, logo sendo expandida para outras regiões dos Estados Unidos e, a partir de 2020, chegando também a outros países — especialmente da Europa.

Já presente também na Alemanha, na Austrália, na Espanha, na França, na Irlanda, na Itália, na Nova Zelândia, em Portugal e em Singapura, a atualização agora está sendo expandida para mais três territórios — dessa vez, orientais.

Como bem mostra a página do especialista em mapas Justin O’Beirne, agora usuários da Arábia Saudita, de Israel e da Palestina — ou quem está de passagem por tais regiões — já podem desfrutar do design atualizado do Apple Maps, o qual ainda não deu as caras aqui no Brasil.

Porém, nem todo mundo poderá usufruir da novidade de primeira, visto que a Apple testará a atualização por algumas semanas antes de liberar a novidade de maneira oficial para todos os usuários.

via MacRumors