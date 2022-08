Meta anuncia função para ocultar status online no WhatsApp

O WhatsApp acaba de anunciar alguns recursos de privacidade importantes, incluindo a opção que permite controlar quem pode ver quando você está online no mensageiro — cujas primeiras informações começaram a surgir no mês passado.

A divulgação foi feita pelo próprio CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em um post no Facebook; segundo ele, o objetivo é tornar o WhatsApp “tão privado e seguro quanto as conversas cara a cara”.

Como informamos, o recurso para controlar quem lhe vê online possibilita, como o nome sugere, que você use o mensageiro sem que as pessoas vejam que você abriu o aplicativo. A funcionalidade, porém, esta atrelada à capacidade de ocultar seu status “Visto por último”, ou seja, o ajuste do segundo funcionará para o primeiro, como é possível conferir na imagem a seguir.

Na prática, portanto, você poderá definir que todos vejam quando você está online (independentemente de ser seu contato) ou definir que os ajustes do recurso “Visto por último” ditem quais pessoas poderão ver isso — neste caso, será possível determinar que isso fique disponível somente para seus contatos, para contatos específicos ou para ninguém.

Bloqueio de screenshots em fotos de visualização única

Zuckerberg também anunciou um novo recurso para impedir a captura de tela de imagens de visualização única — aquelas que desaparecem após serem abertas pelo destinatário. Vale notar que não existe um sistema para informar o remetente quando alguém tentou fazer uma captura de tela, pois a tentativa será bloqueada automaticamente.

Sair de grupos silenciosamente

A última novidade anunciada pelo executivo não é exatamente inédita, afinal já vem sendo testada pelo mensageiro há algum tempo. Falo da possibilidade de sair de grupos silenciosamente, sem enviar uma notificação em massa para todos os outros participantes — exceto para os administradores do grupo, os quais ainda serão notificados.

Essa funcionalidade virá acompanhada de uma nova lista que permitirá visualizar os ex-participantes de um grupo durante um período de 60 dias.

Vale ressaltar que as novidades acima não estão imediatamente disponíveis para todos os usuários e serão liberadas ao longo das próximas semanas tanto para iOS quanto para Android, além de também na web/no desktop.

via WABetaInfo