Nova página do Google pressiona Apple a levar RCS ao iPhone

O Google lançou hoje uma nova página criada para pressionar a Apple a adotar o padrão RCS no iMessage, abandonando assim os já ultrapassados SMS e MMS para mensagens trocadas entre iPhones e dispositivos Android.

Publicidade

O site lista algumas das principais reclamações de usuários que tentam trocar mensagens entre os dois sistemas, tal como a perda de qualidade em fotos e vídeos, a ausência de indicadores de digitação e recebimento de mensagens, bem como problemas com conversas em grupo. Além disso, a campanha destaca que, com o RCS, todas as mensagens — e não apenas aquelas trocadas dentro do iMessage — poderiam contar com criptografia de ponta a ponta.

Para pressionar a gigante de Cupertino a adotar o novo padrão, o Google está tentando emplacar a campanha #GetTheMessage em plataformas como o Twitter e o TikTok. Ao mesmo tempo, a companhia também aproveitou para reunir uma série de postagens e artigos de veículos especializados que defendem a adoção do RCS pela Apple.

Embora ainda não seja unanimidade entre as fabricantes de aparelhos Android, o RCS já pode ser encontrado em boa parte dos smartphones lançados nos últimos tempos. O padrão, vale notar, traz suporte a vários dos recursos oferecidos pelo iMessage, tal como o envio de figurinhas, troca de mensagens via Wi-Fi, clipes de voz, reações com emojis e mais.

Publicidade

Enquanto a Apple não dá qualquer sinal de que vai dar o braço a torcer, o Google sugere que usuários de ambas as plataformas usem aplicativos como o WhatsApp ou o Signal para obter uma experiência mais universal e sem as limitações do SMS/MMS. Esse dica, é claro, apela muito mais para residentes dos Estados Unidos, já que em outros países (incluindo o Brasil) o iMessage possui um alcance consideravelmente menor.

Essa, vale lembrar, não é primeira vez que a desenvolvedora do Android faz algum tipo de campanha para promover o RCS. Na última Google I/O, realizada em março, a empresa alfinetou a Maçã ao destacar a grande adoção ao padrão na indústria. Em junho, ela veiculou um anúncio com direito a uma música do rapper Drake que zombava das limitações do iMessage.

Vejamos, portanto, até onde vai essa novela.

via CNET