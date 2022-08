Parallels Desktop 18 ganha suporte ao macOS Ventura 13 e mais

Em se tratando de opções para rodar o Windows no Mac, algumas delas se destacam — e certamente o Parallels Desktop está entre elas.

Agora, a nova versão do popular software de virtualização traz suporte ao macOS Ventura 13 (ainda em fase de testes), ao display ProMotion dos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas e desempenho aprimorado para o chip M1 Ultra — entre outras novidades.

Além de oferecer suporte ao espaço de trabalho virtual do Stage Manager no macOS Ventura, o Parallels Desktop 18 também oferece uma operação de GPU mais rápida nos chips da Apple com maior contagem de núcleos, como o M1 Ultra.

Além disso, a atualização adiciona suporte a sincronização automática de taxa de atualização da tela entre o macOS e o Windows em displays ProMotion — embora isso não seja o mesmo que oferecer suporte a atualização adaptativa em um jogo, vale notar.

Existem, ainda, algumas melhorias na nova versão voltadas para jogos. Primeiro, o Parallels Desktop agora possui a capacidade de executar mais de 200 mil aplicativos do Windows, incluindo jogos clássicos. Ademais, ele passará conexões Bluetooth para controles (Xbox e PlayStation) do macOS para o Windows (ou Linux) — tudo isso sem nenhuma latência adicional.

O Parallels também melhorou o manuseio da interface USB 3.0, para que você obtenha vídeos mais suaves com dispositivos de captura de streaming e operações de arquivos para aplicativos baseados em chips da Intel — como o Apple Silicon é baseado em ARM, não em x86 como a Intel e a AMD, as operações de arquivos sempre podem se beneficiar de alguma otimização.

Há, ainda, aprimoramentos para o pessoal de TI na versão Pro, incluindo melhores ferramentas de implantação e provisionamento que dão suporte ao download de imagens de VM com base em credenciais, bem como SSO /SAML . Por fim, os desenvolvedores que usam a versão Business ganharam ferramentas como simulações de condições de rede para testes, sandboxing mais fácil para as VMs, possibilidade de inicializar uma VM Linux a partir da rede, entre outros recursos.

O Parallels Desktop 18 está disponível por US$100 (assinatura de um ano com atualizações gratuitas), e também na versão perpétua (que não dá direito a updates gratuitos) por US$120. Para usuários avançados, a Pro Edition e a Business Edition do Parallels Desktop 18 estão disponíveis por US$120 e US$150 por ano, respectivamente. Usuários de versões perpétuas anteriores (Pro ou não) também podem atualizar o software por US$70.

