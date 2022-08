Privacidade do iOS começa a afetar pequenos negócios

Quando a Apple introduziu o recurso Transparência do Rastreamento de Apps (App Tracking Transparency, ou ATT), com o iOS 14.5, empresas como o Facebook — bastante dependentes de anúncios — não tardaram em acusar a Maçã de prejudicar pequenos negócios com o bloqueio do rastreamento em seus dispositivos.

Embora alguns veículos já tenham se debruçado sobre esse tema antes, pouco se ouviu falar desde então sobre o verdadeiro impacto da ATT para pequenos anunciantes. Uma nova reportagem publicada pelo Financial Times, entretanto, indica que os impactos do recurso, na verdade, só começaram a ser sentidos agora, mais de um ano após a sua chegada.

Segundo o veículo, dados de mais de 1.300 empresas coletados pela firma de pesquisas Varos indicam que os custos com anúncios na internet estão agora “significativamente mais altos”. O lucro desses negócios, por sua vez, parece ter ido na direção contrária, caindo cerca de 13% no segundo trimestre de 2022 em comparação ao mesmo período do ano passado.

Para os empresários, eventos como o pandemia da COVID-19 e problemas na cadeia de fornecimento tornaram difícil mensurar o real impacto das políticas da Apple no ano passado.

Ao mesmo tempo, serviços de anúncios que não dependem de dados coletados por terceiros, como o Google Search e o próprio Apple Search Ads, por exemplo, cresceram consideravelmente nos últimos meses. Ainda segundo o veículo, devido à queda no faturamento, algumas empresas têm deixado de anunciar em plataformas mais tradicionais, como o Facebook e o Twitter.

Perguntada pelo FT, a Apple voltou a defender a ATT ao dizer que cabe ao usuário decidir “quando e com quem seus dados devem ser compartilhados”.

