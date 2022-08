Spotify ganha nova tela inicial mais imersiva

O Spotify anunciou boas novidades para a tela inicial de seu aplicativo — as quais, nesse começo, serão disponibilizadas para dispositivos Android e chegarão ao iOS/iPadOS “em breve”.

Não se trata de uma repaginação total da tela, mas da adição de dois feeds separados: um dedicado à música e outro aos podcasts/programas. Segundo a plataforma, a interface atualizada “tornará a experiência mais personalizada, na medida em que os usuários vão mais fundo em suas recomendações”.

No feed de música, usuários terão acesso a sugestões baseadas em seu gosto musical, fazendo com que uma das coisas mais legais do serviço (descobrir novas músicas e artistas) fique mais fácil. Também haverá recomendações de playlists, bem como botões para compartilhar, curtir e (naturalmente) reproduzir as canções.

Já no feed de podcasts e programas, aparecerão novos episódios dos podcasts assinados, bem como sugestões de novos conteúdos. Será possível, ainda, realizar ações como ler a descrição dos episódios, salvar ou ouvi-los sem sair da nova tela imersiva — a qual, conforme pode ser visto acima, ocupa toda o espaço exibido com conteúdos de maior tamanho.

Caso a nova experiência não lhe agrade, basta sair da tela imersiva a partir do botão “X” e você retornará à interface original.

Outra mudança que chegará em breve ao Spotify é a da separação dos botões de play e aleatório, apenas para usuários Premium. A mudança na página inicial, porém, deverá chegar para todos.

