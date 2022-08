Apple TV+ terá documentário sobre o comediante Steve Martin

A vida e a carreira do lendário comediante americano Steve Martin serão o assunto de mais um documentário do Apple TV+, o qual será produzido pelo mesmo estúdio de “A Tragédia de Macbeth”. Segundo informações do The Hollywood Reporter, a produção será dividida em duas partes e terá o vencedor do Oscar Morgan Neville como diretor.

Embora esteja envolvido diretamente com o projeto, Martin já declarou que o documentário terá a perspectiva “de outra pessoa” sobre sua vida. Já com 76 anos de idade, o comediante, que coleciona uma série de filmes e programas de TV memoráveis em seu currículo, ficou famoso na década de 1970 após se tornar o apresentador do programa “Saturday Night Live”, da NBC.

Martin foi recentemente nomeado para três categorias do Emmy Awards 2022 pelo seu trabalho mais recente na série “Only Murders in the Building”, do Hulu. Ele também é lembrado por seus papéis em filmes como “O Pai da Noiva” (“Father of the Bride”), “O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra” (“Parenthood”) e “Roxanne”.

Ainda segundo o THR, o famoso estúdio A24 será o responsável pelo documentário ao lado da Tremolo Productions e de Neville. Ainda sem uma data de lançamento confirmada, o projeto já está em fase de produção.

