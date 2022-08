Aproveite a queda do dólar e economize com a Nomad!

Quem acompanha o MacMagazine com certa regularidade, com certeza já nos ouviu falar sobre as inúmeras vantagens de se comprar nos Estados Unidos com a conta digital gratuita da Nomad, a qual tem taxas bem mais camaradas do que as praticadas por cartões de crédito internacionais.

Publicidade

Embora essas vantagens se estendam durante o ano inteiro, clientes Nomad podem economizar ainda mais em momentos de queda do dólar, maximizando o valor do seu rico dinheirinho.

Pois bem, se você está se preparando para uma viagem aos EUA ou simplesmente esperando para comprar aquele produto especial — alguém falou em “iPhone 14” aí?! —, saiba agora pode ser um ótimo momento pois o dólar fechou hoje o dia valendo R$5,09!

Aproveitando-se dessa baixa, você pode realizar uma remessa para a sua conta da Nomad, economizar numa compra e ainda garantir um dinheirinho a mais para uma viagem, por exemplo. Além disso, como falamos, no próximo mês a Apple deverá anunciar o aguardado “iPhone 14” — sendo, portanto, uma ótima oportunidade para quem pretende adquirir o smartphone já no lançamento.

Publicidade

Lembrando que, com o novo programa de fidelidade Nomad Pass, você consegue diminuir ainda mais as suas taxas conforme mais dinheiro é adicionado à sua conta.

Ganhe US$10 ao abrir a sua conta na Nomad!

Caso você ainda não seja cliente Nomad, saiba que temos um cupom especial para você, leitor do MacMagazine. No campo código de convidado, digite REMESSA10 para ganhar US$10 de cashback após fazer a sua primeira remessa em até 15 dias da abertura da conta.

Nesta tela, digite o cupom REMESSA10 para ganhar US$10 de cashback

Lembrando sempre que você pode abrir a sua conta usando apenas o seu RG ou a sua CNH. Para baixar o aplicativo da Nomad, é só clicar/tocar aqui e escolher a sua plataforma desejada.

Publicidade

No vídeo abaixo, você confere o passo a passo completo para abrir sua conta digital gratuita na Nomad:

O que mais a Nomad oferece?

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, 100% gratuita — sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção.

Além de poder fazer compras em mais de 50 países, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ), comprar ativos do mercado imobiliário dos EUA e ter acesso a muitos fundos criados de acordo com o seu perfil — tudo assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA).

Publicidade

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Você pode, ainda, realizar saques com o cartão físico na rede Allpoint (sem pagar nenhuma taxa); já nas demais redes, a taxa é de US$5 por saque (a partir do terceiro saque).

Bom, não é mesmo? Pois não perca tempo e comece já a economizar com a Nomad!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.