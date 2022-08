Como adicionar mais de uma conta no TikTok [iPhone e iPad]

Já falamos bastante aqui no MacMagazine sobre o TikTok, rede social chinesa que caiu nas graças do mundo. Foi por causa dele, inclusive, que o Instagram resolveu fazer várias mudanças em seu aplicativo na tentativa de alcançar o mesmo sucesso.

Assim como a rede social da Meta, o TikTok também permite que você adicione mais de uma conta por lá — o que pode ser ideal para quem possui uma conta profissional e uma pessoal, por exemplo.

Confira, a seguir, como fazer isso usando o app para iPhones e iPads!

Abra o TikTok e toque na aba “Perfil”, no canto inferior direito. Depois, toque no seu nome (no topo da tela) e vá em “Adicionar conta”.

A partir disso, você poderá fazer o login usando uma rede social, o Google ou até mesmo a Apple (usando o Iniciar sessão com a Apple). Também é possível simplesmente fazer o login, caso já tenha criado uma conta.

Depois, para alternar entre os perfis, basta tocar no mesmo botão (na parte superior) e selecionar a conta desejada.

Existe ainda outro jeito de adicionar uma outra conta no TikTok: vá até a aba “Perfil”, toque no botão com três risquinhos (no canto superior direito) e depois em “Configurações e privacidade”. Depois, toque em “Mudar de conta” e vá em “Adicionar conta” para fazer o login com o seu outro perfil.

Já conhecia essa possibilidade por aí?