Foto de brasileira clicada com iPhone é premiada nos 15º IPPAWARDS

Desde 2007, os iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) premiam as melhores fotos tiradas com iPhones e iPads. Hoje, foram anunciados os vencedores da 15ª edição do prêmio e, entre as categorias e os fotógrafos do mundo inteiro, temos uma brasileira premiada!

O Grande Prêmio — premiação máxima, como se pode imaginar pelo nome — foi levado pelo italiano Antonio Denti. A foto que o fez conseguir a distinção é intitulada de “O Menino de Mossul” (“The Kid of Mosul”) e foi tirada por um iPhone 11, no Iraque. É possível observar um soldado tocando o rosto de uma criança, com um cenário de destruição no segundo plano.

Antonio Denti: “The Kid of Mosul”

O prêmio seguinte é o de Fotógrafo do Ano, com um pódio de três lugares. No primeiro ficou a sueca Rachel Sela, com a foto “Distanciamento Anti-Social” (“Anti-Social Distancing”); em segundo, Kelley Dantas, dos Estados Unidos, com “Menina com o Violino” (“Girl with the Violin”); e, no terceiro, o australiano Glenn Homann, autor da fotografia “Desperdiçado” (“Wasted”).

Os demais vencedores dividiram pódios em 16 categorias diferentes. Eles são de países como Austrália, Canadá, China, Egito, França, Grécia, Índia, Itália, Japão, Holanda, San Marino, Polônia, Reino Unido, Estados Unidos e… Brasil! Tivemos uma representante no primeiro lugar da categoria “Pessoas”, com a “Foto de Banho”, tirada em um iPhone XR por Patrícia Cançado, da Bahia.

Patrícia Cançado: “Foto de Banho”

As demais fotos premiadas estão disponíveis na página dos 15º IPPAWARDS. É muito interessante passear por elas, todas registradas com iPhones e iPads, e observar os diferentes cenários retratados. Dá até para fazer wallpapers de algumas fotografias!