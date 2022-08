iOS 16: Live Activities cobrirão jogos da MLB no Brasil e da NBA

Com o anúncio do iOS 16, um recurso bastante interessante veio à tona: as Live Activities. Não apenas o sistema está em versão beta, como também a própria função ainda demorará um pouco mais para chegar aos usuários — ainda assim, já podemos ter uma ideia das vantagens que a novidade trará.

As Live Activities são como notificações persistentes que mostram atualizações na tela bloqueada. O Uber, por exemplo, foi demonstrado como aplicativo que deverá tirar proveito do recurso, ao mostrar o tempo até o motorista chegar, entre outras informações. Uma aplicação igualmente interessante (principalmente para quem gosta de basquete e beisebol) será a cobertura ao vivo de jogos de algumas das principais ligar americanas e inglesas.

Partidas da National Basketball Association (NBA), da Major League Baseball (MLB), bem como da britânica English Premier League (EPL) poderão ser acompanhadas — ao menos o placar e a duração — pelas Live Activities.

Conforme visto na página da Apple sobre o iOS 16, o recurso, no caso de partidas da NBA e da English Premier League, só estará disponível nos EUA e no Canadá. Para jogos da MLB, porém, além dos dois países, usuários na Austrália, no Reino Unido, no Brasil, no México, no Japão e na Coreia do Sul também poderão fazer uso da novidade.

Curiosamente, as transmissões da Friday Night Baseball, de jogos da MLB na Apple TV+, também são acessíveis para usuários brasileiros, entre outras nacionalidades.

Vale lembrar que, mesmo com o lançamento público do iOS 16, ainda devemos esperar mais para usar as Live Activities. Nem mesmo nas versões beta os aplicativos estão conseguindo tirar proveito do recurso, sendo apenas possível fazê-lo em versões de teste de aplicativos no novo sistema.

Tirando o “atraso”… muito bom, não acham?

