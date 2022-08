Logitech lança novos teclado e mouse da série MX no Brasil

A Logitech lançou, no Brasil, as versões completa e mini do seu novo teclado MX Mechanical, bem como o modelo mais recente do seu aclamado mouse profissional, o MX Master 3S. Anunciados em maio, ambos os periféricos se destacam por promover uma experiência de uso tátil e silenciosa.

O MX Mechanical, como seu próprio nome sugere, apela mais para quem gosta da resposta tátil dos teclados mecânicos — muito populares entre os gamers —, mas não é muito fã do seu barulho característico. Disponível em dois tamanhos (com e sem o teclado numérico), o periférico segue o visual premium da linha MX e vem equipado com os switches Tactile Quiet (Brown), da própria Logitech.

Equipado com uma bateria de 1.500mAh, o MX Mechanical conta com uma sistema de retroiluminação inteligente que se ajusta ao brilho do ambiente e desliga automaticamente quando o usuário está longe do computador. Além disso, as teclas trazem um esquema de duas cores que promete otimizar a visão periférica durante o uso.

Já o mouse MX Master 3S, embora seja praticamente idêntico ao popular MX Master 3, traz melhorias incrementais muito bem-vindas até mesmo para quem já era fã da sua precisão e do seu design ergonômico. Segundo a Logitech, o periférico conta agora com botões 90% mais silenciosos, seguindo a mesma linha dos teclados.

Equipado com uma bateria de 500mAh, o mouse conta com um novo sensor óptico de 8.000DPI que funciona até mesmo em superfícies de vidro. Ele também mantém a famosa roda de rolagem rápida MagSpeed, que permite percorrer até 1.000 linhas por segundo.

Tanto o MX Mechanical quanto o MX Master 3, vale notar, podem ser emparelhados com até três máquinas diferentes simultaneamente através da tecnologia Bluetooh LE (Low Energy) ou do acessório Logi Bolt USB. Ambos podem ser configurados pelo software Logi Options+.

Preços

O MX Mechanical Mini já está disponível para compra no site da Logitech por R$1.150, enquanto sua versão completa (com teclado numérico), sai por R$1.250. O mouse MX Master 3S, por sua vez, por ser encontrado na loja da marca por R$720.

Também é possível encontrá-los por preços menores em algumas varejistas. O MX Mechanical Mini, por exemplo, sai por R$1.020 no KaBuM!, enquanto o MX Master 3S, por sua vez, sai por R$700 no Mercado Livre e por R$620, também no KaBuM!

