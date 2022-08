Samsung anuncia novos dobráveis, smartwatches e fones

A Samsung realizou hoje o seu evento Galaxy Unpacked, no qual, como esperado, anunciou seus novos smartphones dobráveis (da linha Galaxy Z Fold e Galaxy Flip), novos smartwatches (da linha Galaxy Watch) e uma atualização para sua linha Galaxy Buds Pro.

Publicidade

Sem muitas surpresas, as novas versões trazem predominantemente refinamentos de qualidade em geral (exceto pelo smartwatch), como veremos com mais detalhes a seguir.

Galaxy Z Fold4

Como dissemos, a Samsung não realizou mudanças bruscas em seus novos dispositivos e isso inclui o Galaxy Z Fold4. O design é basicamente o mesmo da geração anterior, sendo que a tela principal de 7,6 polegadas (com 2176×1812 pixels) agora é mais brilhante e possui uma taxa de atualização adaptável de 120Hz. Além disso, a câmera traseira principal agora possui uma lente atualizada de 50 megapixels, além de zoom espacial de 30x.

O Z Fold4 também se tornou o primeiro dispositivo a ser vir com o Android 12L, a nova versão do sistema operacional móvel criado em colaboração com a Samsung. Os novos recursos do SO incluem multitarefa aprimorada, com a capacidade de alternar entre telas divididas, além de melhorias no Microsoft Office, no Chrome e no Gmail — trazendo funcionalidades mais alinhadas com o que você vê em um tablet. Para alimentar o sistema, a Samsung implementou o chip Snapdragon 8+ Gen 1, com 12GB de RAM .

A Samsung também confirmou que o Galaxy Z Fold4 inclui compatibilidade com a S Pen, que é vendida separadamente. No entanto, o dispositivo não inclui um slot para armazená-la — em vez disso, usuários terão que comprar um estojo vendido separadamente para guardá-la.

Publicidade

O Galaxy Z Fold4 já está disponível em pré-venda a partir de US$1.800, nas cores Phantom Black (preto), Graygreen (verde acinzentado) e Bege.

Galaxy Z Flip4

Da mesma forma, o Z Flip4 se parece muito com o seu antecessor, mantendo a tela de 6,7″ (2640×1080 pixels), com taxa de atualização de 120Hz. A câmera, por sua vez, recebeu uma boa melhoria, graças em parte aos avanços do ISP no chipset — o mesmo do Z Fold 4, só que com 8GB de RAM.

A maioria das outras atualizações do dispositivo vem na forma de refinamento de software, incluindo uma parceria com a Meta que traz funcionalidades adicionais do Instagram/WhatsApp/Facebook para a pequena tela de 1,9″ (250×512 pixels), como a possibilidade de visualizar selfies com a mesma proporção da imagem em si, entre outras novidades. Além disso, a Samsung deu um tapa na bateria, que aumentou de 3.300mAh para 3.700mAh. Enquanto isso, o carregamento super-rápido oferece uma carga de 50% em cerca de meia hora.

O Galaxy Z Flip4 também já está em pré-venda a partir de US$1.000, nas opções de cores Graphite (grafite), Blue (azul), Pink Gold (ouro-rosé) e Bora Purple (roxo).

Galaxy Watch5 e 5 Pro

Não diferentemente, o Galaxy Watch5 é uma atualização incremental — mas aqui há algo novo que justifique isso: as atualizações mais chamativas estão reservadas ao Watch5 Pro (nome bem sugestivo, não acham?), que é o novo modelo destinado a um público completamente diferente.

Mais precisamente, o Galaxy Watch5 possui caixas de 40mm e 44mm, enquanto o 5 Pro vem em um único tamanho de 45mm e caixa de titânio. Ambos os modelos são alimentados pelo mesmo processador Exynos W920 de 1,18GHz, com 1,5GB de RAM e 16GB de armazenamento interno.

Publicidade

Os grandes ganhos de hardware desta vez têm a ver com a duração da bateria. O Watch5 tem uma bateria 13% maior, o que se traduz em cerca de 40 horas de uso com uma única carga. O 5 Pro possui uma bateria ainda maior, com duração de até 80 horas.

A linha Galaxy Watch5 também possui uma versão aprimorada do sensor BioActive 3-em-1 introduzido pela primeira vez no Watch4, o qual permite análises de ECGs, frequência cardíaca e composição corporal. A Samsung disse que o sensor aprimorado adiciona recursos mais avançados de rastreamento do sono ao Watch 5, incluindo treinamento personalizado do sono e medição da temperatura corporal (algo que também poderá chegar ao Apple Watch este ano).

O Watch5 e o Watch5 Pro já estão em pré-venda por US$280 e US$450 (modelos de entrada), respectivamente.

Galaxy Buds2 Pro

Por fim, os Galaxy Buds2 Pro têm um novo design que é 15% menor que o par original e suportam áudio de alta fidelidade de 24 bits por Bluetooth. O áudio de 360 graus também foi “aprimorado” com imersão multicanal. Com relação às especificações, os Buds2 Pro possuem Bluetooth 5.3 e estão prontos para LE Audio.

Além disso, a duração da bateria é de até até 8 horas, com o cancelamento de ruído desativado — ou de 5 horas com ele ativado. Com o estojo, você obtém um total de 30 horas de reprodução. Eles também possuem classificação IPX7 para resistência a água e suor.

As melhorias, apesar de modestas, têm um preço mais alto — os novos fones custam US$230, um aumento de US$30 frente aos Galaxy Buds Pro originais, e estão disponíveis nas cores preta, branca e roxo.

A Samsung também destacou no evento de hoje como tem expandido o uso de materiais reciclados nos designs de seus produtos — como redes de pesca, as quais são usadas para produzir os smartphones dobráveis e o Galaxy Buds2 Pro. Interessante, não?

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.