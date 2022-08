Sennheiser anuncia fone MOMENTUM 4 Wireless

A popular empresa de soluções de áudio Sennheiser anunciou ontem (9/8) o MOMENTUM 4 Wireless, seu novo fone de ouvido sem fio circum-auricular. O novo fone premium tem como premissa qualidade de som, conforto e, agora, vem com visual mais moderno — que acabou não agradando tanto aos fãs.

Uma das grandes novidades do MOMENTUM 4 é o gerenciamento de energia. A bateria de 700mAh promete duração de até 60 horas de uso. Ou seja, é basicamente três vezes mais do que outros fones como os AirPods Max, por exemplo. E mais: ele possui carregamento rápido (se conectá-lo à energia por apenas 10 minutos, você consegue mais 6 horas de tempo de uso, segundo a empresa). Para chegar à carga total, ele leva cerca de 2 horas.

Assim como no modelo anterior, o MOMENTUM 3 Wireless — sobre o qual já fizemos um review —, o novo fone conta com cancelamento de ruído adaptativo (ou ANC) e com o Modo Transparência. Enquanto o primeiro bloqueia os sons ao seu redor para se focar no que está tocando, o segundo permite que você ouça o ambiente ao seu redor quando for necessário. Além disso, também é possível equalizar e personalizar o som para se adaptar ao usuário.

Ele é equipado com Bluetooth 5.2 e agora tem uma superfície sensível ao toque. Combinando com os comandos de voz, agora ficará mais fácil controlar músicas, realizar ou atender chamadas, interagir com as assistentes de voz e mais.

Ele também está mais inteligente em seu uso. Com o recurso Smart Pause, qualquer reprodução é pausada quando você o tira dos ouvidos; quando você o coloca de volta, a reprodução é retomada. Já com o Auto On/Off, o fone é ligado automaticamente quando você o pega e desligado quando não estiver em uso.

A empresa afirma que seu design está mais moderno e confortável — apesar disso, alguns usuários criticaram o modelo por se “parecer demais” com as outras opções do mercado. Isso porque a versão anterior tinha um visual mais “clássico” e com botões físico.

Houve também crítica quanto à durabilidade: enquanto os outros modelos da linha tinham couro legítimo, as almofadas do novo fone é de couro sintético. Mesmo assim, a empresa afirma que ele está mais leve e traz maior conforto.

O design leve do M4 apresenta uma headband acolchoada e fones de ouvido profundos, mas macios e acolchoados para garantir um conforto de uso excepcional e duradouro. Enquanto isso, o mecanismo de dobradiça de baixo atrito se ajusta facilmente para proporcionar um ótimo ajuste sem colocar pressão excessiva na cabeça.

No estojo de transporte, há espaço para o fone e os acessórios que vêm junto: um cabo USB-C, conectores 3,5mm e 2,5mm e um adaptador de avião. Ele possui apenas duas opções de cores, uma preta e outra branca/cinza.

O MOMENTUM 4 Wireless já está disponível em pré-venda por US$350 e entrará em venda somente no dia 23 de agosto.

