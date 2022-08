Spotify: como visualizar a tradução de uma letra [iPhone e iPad]

Apesar da forte concorrência do Apple Music e de outros grandes nomes, o Spotify segue sendo o principal serviço de streaming de músicas do mercado.

Para que você possa acompanhar (e entender o significado) das músicas, saiba que ele também oferece a possibilidade de visualizar a sua letra. Indo mais além, ele permite que você possa ver a tradução dessas letras, também em tempo real.

A seguir, veja como acessá-las no app para iPhone/iPad!

Abra o Spotify e escolha a música desejada. Aqui, vale deixar claro que nem todas as músicas possuem essa opção de tradução. Com o tempo, porém, a coisa deve ir evoluindo.

Quando a música estiver sendo reproduzida, puxe a aba de reprodução para cima (a partir do rodapé), no campo onde a letra da música aparece. Depois, toque no ícone de tradução.

Opcionalmente, toque em cima dessa área da letra da música para abri-la em tela cheia. Depois, toque no botão de traduzir a letra (no canto inferior esquerdo).

Com isso, a tradução do trecho será exibida abaixo da música no idioma original. Para ocultar a tradução, basta tocar no mesmo botão.

Em nossos testes, a opção ainda não parece estar disponível no app do Spotify para macOS ou pela web.

via Canaltech