Vivaldi ganha melhoria nos gestos de controle com mouse

O navegador Vivaldi acabou de ganhar mais uma atualização, chegando à versão 5.4. Com ela, novos recursos foram adicionados, desde a possibilidade de desligar o som de um Web Panel até poder mandar links que direcionam para partes destacadas de um texto.

Os Web Panels são uma espécie de janela diminuta, com altura maior do que a largura, que permitem usar o navegador dividindo a visão em diferentes sites. Agora, é possível desligar o som dessas janelas — portanto, nada de sustos com sons inesperados!

Outra adição interessante é a expansão dos Rocker Gestures, que são gestos feitos com o mouse (geralmente clica-se em um botão, depois no outro, para então soltar um dos dois). Com a versão 5.4, qualquer ação pode ser engatilhada com esse comando, em contraste à anterior, em que basicamente só era possível voltar páginas na navegação.

Também foi incluída uma função que pode ajudar bastante quem tem o hábito de enviar trechos de texto para outras pessoas. É possível, agora, selecionar uma área de algum texto em um site e clicar na opção “Copiar Link para Destaque”. Com isso, ao acessar o link gerado em qualquer navegador baseado no Chromium, o usuário já é direcionado para a área destacada.

Por fim, outra novidade permite que o Vivaldi use conexões HTTPS, mais seguras, por padrão sempre que possível. Além disso, os clientes de email, calendário e leitor de feeds da empresa foram também atualizados para a versão 1.1, dois meses depois de ganharem a sua primeira versão.

O navegador pode ser baixado para macOS, Windows e Linux nesse link. O update também conta com melhorias pontuais e correções de bugs, as quais podem ser conferidas mais detalhadamente no post do blog do Vivaldi.