Apple faz 40 anos na Austrália e anuncia mais iniciativas no país

A Apple está comemorando 40 anos na Austrália e aproveitou esse marco para anunciar algumas novas iniciativas com o objetivo de proteger o meio ambiente e criar ainda mais oportunidades para diversas comunidades no país.

Executivos da Apple como a vice-presidente de iniciativas ambientais, políticas e sociais da Apple, Lisa Jackson, e o CEO Tim Cook celebraram a longa história da companhia na Austrália e reforçaram os esforços da companhia em prol da sustentabilidade, da educação e da economia no país.

Apple has a 40-year history in Australia and we’re excited to write the next chapter. Today, we introduced three robust initiatives that will protect the planet and create opportunities for future leaders across the country. 🧵 1/4 https://t.co/yi6DSrVbGC — Lisa P. Jackson (@lisapjackson) August 11, 2022 A Apple tem uma história de 40 anos na Austrália e estamos animados para escrever o próximo capítulo. Hoje, apresentamos três iniciativas robustas que protegerão o planeta e criarão oportunidades para futuros líderes em todo o país. We’re proud to celebrate Apple’s 40-year long history in Australia with projects that will help create clean energy, continue to expand coding education, and advance equity for Indigenous communities. Cheers to 40 years! https://t.co/z1qz4dj5rV — Tim Cook (@tim_cook) August 11, 2022 Estamos orgulhosos de celebrar os 40 anos de história da Apple na Austrália com projetos que ajudarão a criar energia limpa, continuar a expandir a educação em codificação e promover a equidade para as comunidades indígenas. Um brinde aos 40 anos!

Energia renovável

Entre as iniciativas apresentadas hoje, a Apple diz que está adquirindo energia limpa renovável de um novo parque eólico no estado australiano de Queensland, o qual fornecerá energia equivalente para abastecer 80.000 residências e ajudará a Maçã a impulsionar seus planos de neutralizar a emissão de carbono em todo o seu negócio até 2030.

Essa é a segunda iniciativa da Apple projetada especificamente para lidar com a eletricidade que os clientes usam para recarregar seus dispositivos Apple. Em abril, a Apple investiu em um parque solar de mais de 9,3 milhões de metros quadrados no estado americano do Texas, o qual gerará 300 megawatts de eletricidade quando for concluído ainda este ano.

Novas oportunidades de programação

A Apple também anunciou que está expandindo uma parceria com duas universidades australianas, o Instituto Real de Tecnologia de Melbourne (RMIT University) e a Universidade de Tecnologia de Sydney, com o lançamento de dois novos programas nos quais os alunos aprenderão habilidades para projetar e criar aplicativos.

O vice-chanceler e presidente da UTS, Andrew Parfitt, disse que a instituição está “animada em trabalhar com a Apple para oferecer experiências de aprendizado envolventes que desenvolvem habilidades para capacitar e capacitar futuros profissionais digitais”. Ambos os cursos começarão em 2023.

Suporte às comunidades indígenas

Por fim, a Apple diz que começará a financiar iniciativas e organizações sem fins lucrativos que atendem comunidades indígenas no país, incluindo Deadly Connections, Original Power, Art Gallery of New South Wales, ID. Know Yourself e First Australians Capital.

Esses subsídios complementam as parcerias educacionais da Apple no nordeste de Arnhem Land e na Austrália Ocidental, onde especialistas em educação estão ajudando as escolas a usar o iPad para preservar as técnicas tradicionais de ensino, celebrar a criatividade, a arte, a música e manter as línguas indígenas.