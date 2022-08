Apple TV+: Brian Tyree Henry estrelará o drama “Sinking Spring”

A próxima produção original do Apple TV+ se chamará “Sinking Spring” e será protagonizada por Brian Tyree Henry, contou o Deadline.

Publicidade

Baseada no livro “Dope Thief”, de Dennis Tafoya, a série dramática contará a história de amigos de longa data que se conheceram na Filadélfia e são criminosos. Em uma de suas ações, eles se apresentam como agentes da DEA (divisão policial responsável por apreensão de drogas) para roubar uma casa desconhecida no interior. Entretanto, o que era para ser um pequeno roubo se transforma em uma questão de vida ou morte, em que eles, involuntariamente, acabam revelando e desvendando a maior rota de tráfico escondida na costa leste.

Representado pela CAA, pela JWS Entertainment e pela Jackoway Austen, Henry é conhecido por seus papéis na série “Atlanta” e no filme “Eternos” — ele já foi indicado aos prêmios Tony e Emmy. No Apple TV+, esse será seu segundo trabalho, já que o ator também estará no filme “Causeway”, que poderá ser lançado ainda este ano.

Peter Craig (“Top Gun: Maverick”) fará sua estreia na TV como escritor da série, mas também atuará como produtor executivo em todos os oito episódios, além de dirigir um deles. Ridley Scott (“Blade Runner”) dirigirá a série e será produtor executivo junto a seus colegas da sua própria produtora Scott Free (que, aliás, tem um acordo com a Apple): David W. Zucker, Jordan Sheehan e Clayton Krueger.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.