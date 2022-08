“Black Bird” foi a série do Apple TV+ mais assistida no Brasil em julho

Quem acompanha as novidades da Apple conhece muito bem os lançamentos do Apple TV+. Entretanto, como seu serviço de streaming ainda está muito ligado a seus dispositivos, faz sentido que ele ganhe mais tração em mercados onde seus produtos têm uma taxa mais alta de consumo — o que não é uma realidade no Brasil. Ainda assim, a plataforma tem conseguido emplacar alguns sucessos e conquistado diversos prêmios.

Publicidade

No ranking global de serviços de streaming divulgado pela JustWatch, por exemplo, vemos que nenhum filme do Apple TV+ chegou ao Top 10 no mês de julho. Entretanto, olhando para o ranking das séries, vemos que o sétimo lugar foi de “Black Bird”, que estreou no início do mês passado e foi um dos últimos trabalho do ator Ray Liotta.

Mesmo com a baixa capilaridade do Apple TV+ no Brasil — cerca de 3%, como já divulgamos —, é interessante conhecermos o Top 10 de filmes e séries do serviço que são mais assistidos no nosso país.

Em primeiro lugar em filmes vemos “A Tragédia de Macbeth”, estrelada por Denzel Washington, seguido de “Cha Cha Real Smooth — O Próximo Passo”, com Dakota Johnson e Leslie Mann; em terceiro, “O Banqueiro”, com Anthony Mackie e Samuel L. Jackson.

Seguindo a tendência mundial, “Black Bird” conquistou o primeiro lugar no ranking de séries e, continuando com bastante audiência, em segundo ficou “Severance” — que chegou à liderança mundial em abril. O terceiro colocado foi o mundo paralelo de “For All Mankind” e, para não dizer que não falei das flores, “Iluminadas”, série estrelada pelo brasileiro Wagner Moura, conseguiu o quarto lugar.

Ainda há um grande caminho para o serviço de streaming percorrer, mas a fama das produções só está crescendo e, esperamos, logo a plataforma será conhecida por todos.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.