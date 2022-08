Índia também poderá forçar Apple a usar USB-C em iPhones

Seguindo uma tendência que já podemos considerar mundial, o governo da Índia está explorando a opção de adotar um tipo de conexão universal para os dispositivos móveis, incluindo smartphones e tablets, vendidos no país. As informações são do MySmartPrice.

O governo da Índia convocou uma reunião — que ocorrerá no dia 17 de agosto — com fabricantes de smartphones e organizações específicas do setor para discutir a possibilidade de acabar com o uso de vários carregadores a fim de “reduzir a carga sobre os consumidores”, além de “evitar o lixo eletrônico”.

Vale notar que esta é a mesma premissa usada pela União Europeia em seu projeto de lei que obrigará fabricantes de dispositivos móveis a padronizarem o USB-C — algo que também vem sendo debatido nos Estados Unidos e no Brasil.

Segundo um funcionário do Ministério de Assuntos do Consumidor (o “Procon indiano”), se a Índia não pressionar por essa mudança, produtos com os mais diversos tipos de entradas “serão despejados no país”. Ele também afirmou que o país deverá optar pelo USB-C, amplamente usados nos dispositivos Android comercializados por lá.

Se as empresas podem fazer isso na Europa e nos EUA, por que não podem fazê-lo na Índia? Dispositivos eletrônicos portáteis como smartphones e tablets devem ter um carregador comum.

Como já comentamos aqui, esses debates e projetos de leis afetam especialmente a Apple e seus iPhones, uma vez que todos os modelos comercializados atualmente usam conexão Lightning. Muito provavelmente em face dessa tendência de padronização da entrada de dispositivos móveis (cuja preferência é pelo USB-C), a gigante de Cupertino deverá realizar essa substituição nos modelos do ano que vem — bem como em outros produtos, segundo rumores.

No segmento dos tablets, a maioria dos modelos já utilizam entrada USB-C — apenas o modelo básico ainda conta com uma entrada Lightning, mas isso também deverá mudar com a próxima geração.

Veremos quais serão os próximos capítulos dessa história…

via TudoCelular.com