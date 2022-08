Mail: como desativar a prévia de emails no iCloud.com [iPhone, iPad e web]

Além de poder ser usado através dos seus aplicativos próprios para iPhones, iPads e Macs, o Mail do iCloud também pode ser usado pela web, pelo iCloud.com no seu navegador preferido.

Se você usa esse serviço dessa maneira, saiba que a Apple possibilita que sejam feitos alguns ajustes e usadas algumas funções bastante úteis — como a possibilidade de adicionar uma resposta automática ao receber emails, por exemplo.

Outro truque disponível no iCloud pela web permite que você oculte as prévias das mensagens por lá, o que acaba sendo ideal para quem quer mais privacidade. Confira, a seguir, como é fácil ativar isso! 📧

No seu navegador predileto (inclusive via iPhone ou iPad), abra o iCloud.com, faça o login com o seu ID Apple e clique/toque no ícone do Mail.

No iPhone/iPad, certifique-se de estar na página inicial do Mail (aquela onde aparecem todas as suas caixas de entrada).

Clique/toque na engrenagem (no topo da tela, no caso do iPhone/iPad ou no canto superior esquerdo no computador), vá até “Preferências…” e selecione “Geral”. Por fim, desmarque “Mostrar prévias das mensagens” e toque em “OK”.

Com isso, aparecerão apenas o título e o nome do remetente do email. Portanto, para conferir o assunto de cada mensagem, será necessário tocar nela.

Fácil, não? ☁️