Messenger terá criptografia de ponta a ponta por padrão em 2023

A (antiga) novela da implementação da criptografia de ponta a ponta (E2EE) no Facebook Messenger ganhou um novo capítulo — desta vez, positivo. Após adiar o recurso no ano passado, a Meta afirmou, em uma publicação no seu blog, que começou a testar o recurso com algumas pessoas nesta semana e que um lançamento global é esperado para 2023.

Atualmente, o Facebook oferece aos usuários do Messenger a opção de ativar a E2EE nas conversas secretas, mas essa funcionalidade geralmente é adotada apenas por uma minoria preocupada com segurança.

Ativar por padrão a criptografia de ponta a ponta adicionará uma camada substancial de segurança à plataforma, como já ocorre no WhatsApp. Isso significa que o Facebook não poderá visualizar o conteúdo das mensagens dos usuários (exceto no caso de denúncias), tornando muito mais difícil (embora não impossível) para terceiros visualizarem as conversas.

O Facebook disse anteriormente que demorou para tornar a E2EE padrão em todas as suas plataformas de bate-papo devido à “dificuldade de integrar essa tecnologia em aplicativos usados ​​por bilhões e à necessidade de equilibrar a privacidade do usuário com segurança”.

Além do início dos testes com a E2EE, a Meta também anunciou um recurso chamado “armazenamento seguro” que criptografará backups do histórico de conversas de usuários do Messenger na nuvem.

Estamos testando o armazenamento seguro para fazer backup dessas mensagens caso você perca seu telefone ou queira restaurar seu histórico de mensagens em um novo dispositivo compatível. Assim como acontece com os chats criptografados de ponta a ponta, o armazenamento seguro significa que não teremos acesso às suas mensagens, a menos que você opte por denunciá-las para nós.

De acordo com a Meta, eles estão começando a testar o armazenamento seguro nesta semana no iOS e no Android, estando indisponível ainda na web, no desktop e também nas conversas que não são criptografadas de ponta a ponta (ou seja, todos que ainda não foram selecionados para os testes).