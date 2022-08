Novo julgamento da Epic Games contra a Apple será em outubro

Retornando à longa e controversa batalha judicial da Epic Games contra a Apple, o FOSS Patents divulgou que um novo julgamento ocorrerá pela Corte de Apelações do Nono Circuito no dia 21 de outubro, uma sexta-feira.

Publicidade

Esse novo julgamento tentará reverter a decisão que forçaria a Maçã a implementar algumas mudanças na App Store, como permitir pagamentos alternativos fora da loja de apps. Mesmo tendo ganhado nove das dez acusações, essa mudança afetaria bastante a Apple e a sua receita em serviços. Assim, uma das alegações da gigante de Cupertino é de que a Epic não produziu evidências suficientes e, então, deverá desconsiderar a última decisão.

Por outro lado, a desenvolvedora de Fortnite também não se contentou com o resultado do último julgamento, alegando que a decisão geral foi falha. Ela também fez um pedido de apelação o qual alegava que “a Apple mantém ilegalmente monopólios nos mercados de distribuição de aplicativos iOS e soluções de pagamento no aplicativo, excluindo expressamente todos os concorrentes”.

De acordo com o FOSS Patents, a audiência de apelações deverá conceder a cada lado 20 minutos para apresentar seu caso, mas o horário exato não foi revelado. Além das empresas, é possível que peçam permissão para falar: o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um advogado representando 35 procuradores-gerais estaduais e um representante da Califórnia falando sobre uma questão específica do estado.

Publicidade

Mesmo que haja algum vencedor nessa próxima “batalha”, é bem possível que o perdedor leve a questão ao Supremo Tribunal. Trocando em miúdos, certamente o assunto ainda renderá por um bom tempo.

via AppleInsider