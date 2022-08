WhatsApp libera filtro de mensagens não lidas para iOS

O WhatsApp começou a liberar a função de filtrar conversas não lidas para todos os usuários do iOS, de acordo com o XDA Developers.

O recurso já está disponível para a versão do app para desktop e estava sendo testado no iOS desde junho.

Basicamente, trata-se de uma opção para visualizar somente as mensagens marcadas como não lidas ou que ainda não foram visualizadas, para que você possa se focar em tratar das suas mensagens pendentes.

Como é possível ver na imagem, um novo botão aparece ao lado da barra de pesquisa. Tocando nele, as mensagens lidas desaparecerão da sua tela, deixando somente as não lidas. Para desativar o filtro, basta tocar em “limpar filtro” no meio da tela ou no próprio botão onde você o ativou.

A novidade é pequena, mas faz uma baita diferença para quem tem muita demanda de mensagens, vários grupos, ou até trata de questões profissionais e precisa estar em dia.

O recurso está sendo liberados aos poucos para todos, então verifique se já está valendo em seu aplicativo. 😉