Xiaomi lança MIX Fold 2, novo tablet, relógio e fones

Em um evento realizado hoje em Pequim, a chinesa Xiaomi apresentou não só um, mas quatro novos produtos, incluindo um tablet, um smartwatch, um par de fones de ouvido e a mais nova geração do seu smartphone dobrável: o Xiaomi MIX Fold 2 — o qual chega para competir com o recém-lançado Galaxy Z Fold4, da Samsung.

Vamos dar uma olhada em tudo?

Xiaomi MIX Fold 2

O Xiaomi MIX Fold 2 se destaca principalmente pela sua espessura, sendo consideravelmente mais fino do que outros dobráveis no mercado. Quando aberto, o smartphone possui apenas 5,4mm — contra 7,62mm da geração anterior. Fechado, o aparelho vai para 11,4mm (contando o módulo das câmeras).

Segundo a fabricante, a dobradiça do aparelho conta agora com apenas 87 peças, o que ajudou a diminuir o peso total do aparelho de 317g para 262g. O novo design também ajudou a deixar o vinco central menos perceptível durante o uso.

O flagship também dá prosseguimento à parceria entre a Xiaomi e a clássica fabricante de câmeras Leica, trazendo com um conjunto triplo de lentes composto por um sensor principal de 50 megapixels, um sensor ultra grande-angular de 13MP um sensor telefoto de 8MP. Na parte da frente, o aparelho conta com um câmera de 20MP para selfies.

O Xiaomi MIX Fold 2 consegue gravar vídeos nos padrões Dolby Vision HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos, além de contar com dois estilos fotográficos predeterminados criados pela própria Leica: o “Leica Authentic Look” e o “Leica Vibrant Look”. Esses estilos, segundo a empresa, buscam dar mais “liberdade criativa para o fotógrafo”.

Na parte de fora, o usuário tem a sua disposição uma tela AMOLED de 6,56 polegadas (2520×1080 pixels) feita pela Samsung com suporte para uma taxa de atualização de 120Hz. Ao abrir o aparelho, o usuário tem acesso a uma generosa tela Eco²OLED de 8″ (2160×1914 pixels) com suporte para uma taxa de atualização variável (LTPO 2.0) de, também, 120Hz.

Por dentro, o Xiaomi MIX Fold 2 é equipado com o chip Snapdragon 8+ Gen 1, da Qualcomm. Ele também conta com 12GB de RAM e opções com até 512GB de armazenamento. Sua bateria tem uma capacidade de 4.500mAh e carregamento rápido de até 67W.

Por enquanto, o Xiaomi MIX Fold 2 estará disponível apenas na China nas cores preta e dourada, e partirá dos ¥9 mil (aproximadamente R$6.880).

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Projetado para fazer frente ao iPad Pro e ao Galaxy Tab S8 Ultra, o Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 chega para ser o novo tablet topo-de-linha da fabricante chinesa.

Ele conta com uma tela AMOLED espaçosa de 12,4″ com resolução 2,5K, taxa de atualização de 120Hz e até 1.000 nits de brilho. Além disso, ela também suporta conteúdos em HDR10+ e Dolby Vision.

O tablet é alimentado pelo chip Snapdragon 870 — o mesmo da sua versão de 11″, lançada no ano passado. Entretanto, usuários agora podem adquiri-lo com até 12GB de RAM e 512GB de armazenamento, contra os 8GB de RAM e os 256GB de armazenamento do modelo menor.

Na parte de trás, o Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 conta com um sensor principal de 50MP, um sensor ultra grande-angular de 5MP e mais um sensor de profundidade de 2MP. O aparelho também conta com um câmera frontal de 20MP.

Equipado com uma bateria de 10.000mAh, assim como o dobrável, o tablet também traz suporte para carregamento rápido de até 67W.

Disponível nas cores preta, prata e verde, o Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 estará disponível no mercado chinês a partir de ¥3 mil (aproximadamente R$2.290). Não há previsão de quando ele será levado para outras regiões.

Xiaomi Watch S1 Pro

Outra geração de produto lançada hoje foi o Xiaomi Watch S1 Pro, que chega como uma atualização mais incremental do Watch S1, anunciado no fim do ano passado.

Com um design mais tradicional, de ano inoxidável, o relógio chega com uma tela AMOLED de 1,47 polegada (480×480 pixels) protegida por uma camada de safira para dar mais resistência. Segundo a Xiaomi, o display consegue atingir um brilho de até 600 nits.

Para os aventureiros de plantão, o Xiaomi Watch S1 Pro pode ser submerso a uma profundidade de até 5 metros, além de contar com mais de 100 modos de exercícios diretos da fábrica. Ele também tem GPS, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC e uma bateria de 400mAh capaz de durar até 14 dias com uma única carga.

Ainda sem uma previsão de lançamento global, o relógio será vendido na China por ¥1.500 (aproximadamente R$1.150). Será possível adquiri-lo com pulseiras nas cores marrom, preta e azul.

Xiaomi Buds 4 Pro

Por fim, os novos Xiaomi Buds 4 Pro possuem um design intra-auricular com drivers dinâmicos de 11mm com som surround de 360º. Compatíveis com o Bluetooth 5.3 e LHDC 4.0, os fones prometem até 3 horas de reprodução com apenas cinco minutos dentro do estojo de carregamento.

A duração total da bateria é de até até 9 horas, as quais podem se estender para mais 38 horas com o estojo — onde os fones ficam “deitados” quando estão carregando. Eles também usam controles sensíveis ao toque para controlar a reprodução.

De acordo com a Xiaomi, os fones conseguem cancelar ruídos de até 48dB, se destacando de outras opções nessa categoria — trazendo, ainda, certificação IP54 contra água e poeira. O estojo, assim como os fones, conta com um acabamento brilhante nas cores dourada e preta, que tomam boa parte de sua construção.

Os Xiaomi Buds 4 Pro estarão disponíveis na China por ¥1 mil (aproximadamente R$765)

O que acharam dos produtos? Contem pra gente!