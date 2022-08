App leva indicador de bateria do iOS 16 para o Mac

No início da semana, fomos todos surpreendidos pela volta do indicador de porcentagem da bateria aos iPhones, com a beta 5 do iOS 16. Enquanto algumas pessoas ainda discutem o visual do ícone — bem diferente do que estávamos acostumados a ver em aparelhos com o Touch ID —, já existem soluções que prometem levá-lo também ao Mac.

Publicidade

Uma dessas soluções é o aplicativo Batteries for Mac, que não só leva o design do indicador do iOS ao macOS, como também envia notificações para o usuário sobre o status da bateria de seus aparelhos diretamente na tela do computador.

Como é possível ver na imagem acima, o aplicativo substitui o ícone padrão do macOS (com a porcentagem ao lado da bateria) pela versão “preenchida” do iOS 16. Ao clicar nele, o usuário tem acesso a uma lista com todos os seus aparelhos e seus respectivos níveis de carga restante.

Muito prático para quem gosta de gerenciar vários dispositivos pelo Mac, o app também envia notificações para o usuário sempre que um aparelho ou acessório estiver com pouca bateria — ou seja, nada de ser surpreendido com um iPhone/iPad desligado após sair do computador.

O aplicativo, vale notar, funciona tanto com os dispositivos da própria Apple quanto com os da sua subsidiária Beats, além de outros periféricos Bluetooth. Além disso, donos de MacBooks Pro equipados com Touch Bar podem conferir os níveis de bateria apenas olhando para a telinha acima do teclado.

Publicidade

O Batteries for Mac está disponível nessa página e custa R$47,37. O aplicativo conta ainda com um período de testes gratuito de duas semanas; aos interessados, ele também faz parte do serviço de assinaturas Setapp.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors