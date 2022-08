Apple estaria planejando produzir 90 milhões de “iPhones 14”

Mesmo com a expectativa de queda nas vendas de smartphones este ano (algo que já vem sendo notado pelo mercado), a Apple estaria pronta para produzir 90 milhões de unidades dos “iPhones 14” — a mesma quantidade encomendada para os iPhones 13, no ano passado. As informações são da Bloomberg.

Combinado com a produção de modelos anteriores, esse montante poderá chegar a 220 milhões de aparelhos fabricados em 2022, aproximadamente o mesmo número de iPhones que a Apple montou em 2021.

De acordo com fontes da Bloomberg, apesar de um leve arrefecimento nos gastos dos consumidores, a Apple acredita que poderá superar esse período, avaliando que seus clientes estariam “dispostos a gastar um valor alto em um novo dispositivo”.

Em um momento em que os dispositivos Android estão sofrendo, a demanda mais forte pela nova linha da Apple decorre de uma base de clientes ainda disposta a gastar em gadgets premium […]. O desaparecimento virtual da Huawei também corroeu a concorrência em smartphones de última geração.

Nos anos anteriores, vale notar, a meta de fabricação da Apple para o trimestre de lançamento de iPhones era de cerca de 75 milhões de unidades. No entanto, ela aumentou esse número em 20% em 2021 — uma decisão claramente acertada.

Previsões otimistas demais?

Se as previsões da Bloomberg já parecem otimistas demais, informações obtidas pelo Taiwan Economic Times vão além: segundo o veículo taiwanês, a produção dos “iPhones 14” poderá atingir 95 milhões de unidades uma vez que a Maçã estaria pronta para uma demanda “melhor do que o esperado”.

O DigiTimes, por outro lado, jogou um balde de água fria nessas previsões: de acordo com eles, alguns fornecedores da Apple estariam se sentindo “incertos” sobre quão alta será a demanda pela próxima linha de iPhones, mais precisamente entre o final do quarto trimestre deste ano e o início do primeiro trimestre de 2023. Segundo as informações, a incerteza se dá pelo possível aumento no preço dos novos dispositivos.

Veremos como tudo isso se desenrolará nos próximos meses…

