Apple retira “Ocultar Meu E-mail” da página do macOS Ventura

Uma das novidades anunciadas para chegar no macOS Ventura 13 seria o recurso do iCloud+ Ocultar Mteu E-mail (Hide My Email) em apps de terceiros. Entretanto, foi descoberto pelo site francês MacGeneration que a menção a ele foi retirada na página oficial de recursos do novo sistema operacional dos Macs.

O Ocultar Meu E-mail não é novo; ele já existe como parte dos planos iCloud+ desde o ano passado, integrado ao app Mail nativo do macOS e do iOS/iPadOS. Por esse motivo, a ação de retirar a menção na página é tão estranha; isso pode significar tanto que o recurso não chegará no macOS Ventura ou que pode ter ser adiado para chegar mais tarde.

O Ocultar Meu E-mail serve para aumentar a segurança e a privacidade do usuário. Com ele, é gerado um email aleatório quando o usuário se cadastra em outros apps ou sites, mas todas as mensagens continuam chegando à caixa de entrada do email principal. Com essa novidade, ele estaria disponível também em outros apps além do Mail.

A menção foi retirada, por enquanto, do site americano, enquanto aqui no Brasil e em outros países ela continua. Entretanto, pode ser apenas questão de tempo até todas as páginas estarem atualizadas. O mesmo já aconteceu com a menção ao HDR10+, que sumiu dos recursos do novo tvOS. Ambos são uma incógnita e somente saberemos se eles estarão disponíveis ou não quando os sistemas forem lançados oficialmente.

via MacRumors