Apple TV+: “Lessons in Chemistry” ganha mais sete nomes

No início do ano passado, publicamos sobre o anúncio de uma nova produção do Apple TV+, a série “Lessons in Chemistry”, a qual será estrelada por ninguém menos que Brie Larson e entrará no catálogo do serviço de streaming em 2023.

Publicidade

Agora, mais de um ano após o anúncio, a Apple divulgou hoje um first look do que devemos esperar para a produção, bem como anunciou a chegada de mais sete nomes bastante conceituados ao elenco.

São eles:

Sobre a trama, ela será ambientada no início da década de 1950 e mostrará a história de Elizabeth Zott (Larson), que sonha em ser cientista em uma sociedade que espera das mulheres dotes domésticos e não profissionais.

A first look at #LessonsInChemistry starring and executive produced by Academy Award-winner @brielarson alongside Lewis Pullman. pic.twitter.com/V6dpO700Lo — Apple TV+ (@AppleTVPlus) August 12, 2022

Grávida, sozinha e demitida do laboratório onde trabalhava, ela usará sua engenhosidade de mãe solteira e aceitará trabalhar como apresentadora de um programa de culinária na televisão, ensinando uma legião de donas de casa negligenciadas muito além de receitas, sem esquecer do seu grande amor pela ciência.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.