Cartões Bradesco agora podem ser adicionados ao Apple Pay pelo app

O aplicativo Bradesco Cartões foi atualizado com algumas novidades para seus clientes que gostam de se manter em dia com as novas tecnologias, mas ao mesmo tempo com segurança.

A primeira delas tem a ver com a função contactless dos cartões físicos do banco, a qual agora poderá ser ativada ou desativada diretamente pelo aplicativo — o que pode evitar golpes e compras sem o consentimento do usuário.

A segunda também tem a ver com pagamentos por aproximação, mas especificamente com o Apple Pay — carteira digital que já pode ser usada por clientes (de alguns cartões da instituição) há um bom tempo.

Agora, é possível adicionar um cartão de crédito ao app Carteira (Wallet) diretamente pelo aplicativo, com um botão que facilita a vida do usuário na hora de fazer o processo ao eliminar a necessidade de colocar os dados manualmente.

Com a novidade, basta tocar no novo botão, digitar a senha dele e finalmente escolher os dispositivos nos quais deseja adicionar o cartão. Uma mão na roda!

