Meta destaca recursos para as eleições deste ano no Brasil

A Meta anunciou, hoje, diversas medidas por meio das quais está se preparando para agir durante as Eleições 2022, em outubro, no Brasil, quando elegeremos os próximos presidente, governadores, senadores e deputados. Também foram detalhados os resultados de algumas funções implementadas anteriormente pela empresa.

Após o Twitter anunciar, no mês passado, recursos focados nas eleições daqui, foi a vez da Meta de fazer algo parecido. Segundo a empresa-mãe do Facebook, o número de pessoas trabalhando nas áreas de segurança e integridade em todo o mundo na empresa quadruplicou desde 2016, chegando a 40 mil — além de ter atingido US$5 bilhões de investimento nessas áreas apenas no ano passado.

Ainda de acordo com a companhia, também há um time de especialistas no Brasil, com “amplo conhecimento sobre a situação local”. Com isso, à medida que a eleição se aproxima, a empresa ativará o Centro de Operações das Eleições — o qual funciona desde o pleito de 2018. Serão unidos especialistas em inteligência, ciência de dados, engenharia, pesquisa, operações, políticas públicas e direito.

Além disso, também foi destacada a parceria entre a Meta e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a companhia, o aviso em publicações relacionadas às eleições — que leva para uma página dedicada do TSE — aumentou em dez vezes os acessos ao portal da Justiça Eleitoral.

Também foram publicados no Facebook, em abril e maio, lembretes para tirar o Título de Eleitor, clicados por mais 3 milhões de pessoas. Às vésperas da eleição, a empresa afirmou que publicará novos lembretes — inclusive no Instagram — sobre a votação, de modo a conscientizar os usuários sobre a importância do voto.

Outros frutos da cooperação com o TSE incluem a possibilidade de a governança eleitoral se comunicar diretamente com a Meta sobre conteúdos que devam ser removidos, bem como um canal extrajudicial no WhatsApp para o recebimento de queixas do TSE, lançado em 2020. Uma estatística interessante apresentada pela empresa é que o Facebook utiliza inteligência artificial para remover 99,7% das contas. A rede também investiga usuários e/ou grupos que coordenam contas falsas a fim de influenciar o debate político online.

Também criado em 2020, temos o chatbot do TSE no WhatsApp, o qual pode ser acessado ao enviar uma mensagem para o número +55 61 9637-1078 (ou abrir esse link diretamente do seu aparelho) e funciona para tirar dúvidas e receber informações sobre as eleições. A Meta fez, ainda, sessões de treinamento com oficiais eleitorais, além de ter colaborado com a criação de um guia online sobre combate à violência contra a mulher na política.

Foram igualmente destacados esforços visando o combate à desinformação nas redes. Nesse sentido, serão removidos conteúdos com informações falsas, ou que desencorajem ou interfiram com a votação, bem como feita checagem de fatos de conteúdos postados. Para isso, a Meta ampliou seu número de parceiros, os quais incluem Agência Lupa, Agência France Presse (AFP), Aos Fatos, Estadão Verifica, Reuters Fact Check e UOL Confere.

Outro recurso que funciona para reduzir a desinformação é a limitação do encaminhamento de mensagens no WhatsApp, implementado há algum tempo. Segundo dados da Meta, o recurso levou a uma diminuição global de 70% no número de mensagens frequentemente encaminhadas. Neste ano, mais um limite foi colocado, de forma que só é possível repassar conteúdos para um grupo de cada vez.

Por fim, a transparência nos anúncios é mais um recurso que contribui para um uso saudável das redes sociais no contexto das eleições. Desde 2020, é necessário informar quem pagou por anúncios políticos no Facebook e no Instagram. Neste ano, a publicidade sobre assuntos como economia, segurança e educação também deverá detalhar quem pagou por eles, informação que é salva pelas plataformas por sete anos.

É muito interessante ver as redes sociais reconhecendo, enquanto empresas, a responsabilidade que têm perante a sociedade. Hoje em dia, nada — em especial algo tão importante quanto eleições — funciona sem o ciberespaço e isso significa que esse local não pode ser esquecido ao falar do tema. Resta saber se as medidas serão suficientes perante um clima tão intenso em nosso país.