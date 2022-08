Telegram Premium lança opção para bloquear áudio de contatos

O Telegram (enfim) foi atualizado com um apanhado considerável de novidades para quem curte usar emojis em suas conversas. Para usuários Premium, esse update traz um bom nível de personalização para a plataforma, além de um novo recurso para definir quem poderá lhe enviar mensagens de áudio — algo bastante solicitado por usuários (do WhatsApp) —, como detalharemos mais à frente.

Esse update, vale notar, chegou um dia após o CEO do mensageiro, Pavel Durov, acusar a Apple de “travar” a liberação da atualização — a qual ele mesmo classificou como “revolucionária” — por semanas.

Apresentando a Plataforma de Emojis do Telegram, emojis animados nas mensagens, pacotes de emojis personalizados, presenteie o Telegram Premium, uma nova configuração de privacidade para mensagens de voz, e muito mais: https://t.co/AHDq74tvnn — Telegram Brasil (@telegram_br) August 12, 2022

Emojis animados personalizados

Para início de conversa, assinantes do Telegram Premium agora possuem acesso a uma nova plataforma aberta de emojis que aceitará pacotes de personagens enviados pelos próprios usuários. Esses emojis animados podem ser utilizados para ilustrar mensagens, legendas de mídias e mais.

Logo de cara, assinantes do mensageiro receberão 10 pacotes iniciais de emojis personalizados para usar livremente, somando mais de 500 carinhas no total. Eles podem ser acessados pelo novo botão de seleção de emojis, o qual aparece agora no lugar do botão de stickers assim que usuário começa a digitar.

Os emojis personalizados também aparecem como sugestão sempre que o usuário digitar um atalho (como :smile , por exemplo) ou escolher um emoji estático pelo teclado do smartphone. É possível, ainda, pressionar e segurar uma mensagem para visualizar quais pacotes foram utilizados pelo contato.

Usuários da versão gratuita do Telegram, por sua vez, podem testar as novas carinhas no chat de Mensagens Salvas (no qual você pode salvar notas e lembretes para si mesmo). O mensageiro prometeu adicionar mais emojis com o tempo.

Emojis interativos personalizados

Outro tipo de emoji que ganhará suporte para personagens personalizados são os chamados emojis interativos, ou seja, aqueles que reproduzem uma animação sincronizada em tela cheia sempre que usuário toca neles.

Esses emojis podem ser enviados em conversas individuais e já estão disponíveis entre as reações mais comuns, como: 😂😍😁😱❤️👍🎉 💸🔥👻.

Além dos emojis interativos personalizados, o Telegram também aproveitou a atualização para adicionar mais alguns emojis interativos que podem ser enviados por qualquer pessoa, e não apenas por assinantes. Entre as adições da vez, estão: 🍌🤨⚡️💔🏆😐.

Novo painel de figurinhas, GIFs e emojis no iOS

O painel de figurinhas, acessado por um ícone ao lado do botão de enviar a mensagem, foi redesenhado no iOS e agora separa as categorias de mídias em três novas guias, as quais podem ser alternadas na parte de baixo da tela. Essa mudança torna o visual do Telegram no iPhone mais consistente com a da versão para dispositivos Android, desktop e web.

Nova opção de privacidade

Saindo um pouco do mundo dos emojis, a atualização também estreia uma nova configuração de privacidade a qual lhe dá a opção de escolher quem pode (ou não) enviar uma mensagem de voz ou vídeo. Curiosamente, essa também é uma novidade exclusiva de usuários Premium.

Por padrão, o Telegram permite que o usuário receba uma mensagem de voz de qualquer pessoa. Agora, entretanto, é possível bloqueá-las por completo ou limitar o seu recebimento apenas para contatos conhecidos.

Além disso, é possível personalizar essa configuração, bem como adicionar exceções para pessoas ou grupos específicos. Os novos ajustes podem ser encontrados em Configurações » Privacidade e Segurança » Mensagens de Voz.

Presenteie alguém com o Telegram Premium

Por fim, se você é um assinante do Telegram e quer que outro contato também tenha acesso às novidade citadas acima, saiba que agora é possível presentear amigos com uma assinatura pré-paga do mensageiro a qualquer momento.

A opção pode ser vista ao abrir o perfil de uma pessoa e tocar no botão “Mais”, representado por três pontos logo abaixo da foto de perfil. Feito isso, é possível escolher um entre três planos do Telegram Premium para presentear. São eles: de 3 meses, de 6 meses e de 12 meses completos.

Assim que você efetuar o pagamento, uma caixa de presente animada será enviada para o contato em questão, o qual passará a ter acesso a todos os benefícios da versão paga imediatamente. Usuários do Telegram em desktops ou dispositivos Android podem realizar a compra através do chatbot @PremiumBot .

Como dito, o atualização já está disponível para iPhones e iPads na App Store. A versão do Telegram para macOS também recebeu as novidades e pode ser baixada na Mac App Store.