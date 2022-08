“Tudo em um”: Apple One é promovido em novo comercial

A Maçã acaba de divulgar um novo comercial cujo tema é o seu pacote de serviços, o Apple One. Lançado há pouco menos de dois anos, ele inclui basicamente todas as assinaturas oferecidas pela empresa por um valor fixo — menor do que a soma dos valores individuais de cada serviço — cobrado todos os meses.

O vídeo de 30 segundos, intitulado “The best of Apple. All in one” (“O melhor da Apple. Tudo em um.”), destaca rapidamente todos os serviços que fazem parte do plano. São mostradas músicas do Apple Music, partes de séries do Apple TV+, além de conteúdos do Fitness+, do Arcade e do News+ (indisponível no Brasil), bem como o iCloud+.

Confira o vídeo a seguir:

O plano Individual do Apple One, com 50GB de armazenamento no iCloud, custa R$26,50 mensais, enquanto o Familiar, que pode ser compartilhado com até cinco pessoas e traz 200GB, tem o valor de R$37,90 mensais. Há também o plano Premium, que vem com 2TB no iCloud e acesso ao Fitness+, o qual custa R$69,50 mensais. Se você está em dúvida e/ou quer saber mais sobre os planos, confira esse nosso vídeo.