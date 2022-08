Uber Reserve: agendamento com até 30 dias chega a São Paulo

O Uber já permite há muito tempo fazer o agendamento de uma viagem, mas nada se compara ao Uber Reserve, serviço que chegou ao Brasil em março e permite solicitar uma viagem com até 30 dias de antecedência.

Tendo chegado primeiro a Curitiba (apenas na categoria Comfort) —, depois a Brasília e Porto Alegre —, o recurso agora finalmente está dando as caras na maior capital do Brasil, São Paulo.

Garantindo que você terá um veículo à disposição sem que haja cancelamento da viagem, o Uber Reserve foi projetado especialmente para compromissos que exigem maior previsibilidade, como “uma consulta médica, uma reunião importante de trabalho ou o deslocamento de ida para o aeroporto”.

Com o Uber Reserve, o usuário já saberá o valor que pagará pela viagem no exato momento do pedido — mesmo que seja feito com os 30 dias de antecedência permitidos.

O valor de cada viagem é composto pelo cálculo do preço da categoria, mais uma taxa de reserva — a qual será recebida pelos motoristas parceiros que aceitarem realizar as viagens.

Além da possibilidade de ter uma maior segurança quanto às viagens, usuários que aderirem ao Uber Reserve também terão uma maior flexibilidade em relação ao tempo de espera para iniciar uma corrida: 15 minutos adicionais.

