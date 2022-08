Confira dicas para evitar que o seu iPhone/iPad superaqueça

Os iPhones e iPads, assim como qualquer dispositivo eletrônico, foram concebidos para serem usados seguindo diversas diretrizes.

Uma delas é de que o ambiente onde esses aparelhos estão sendo utilizados não seja tão quente ou tão frio, já que isso pode provocar sérios danos a eles. Além disso, a duração da bateria também pode ser bastante afetada.

Justamente por isso, a Apple deixa bem claro quais são as temperaturas do ambientes operacionais e as não operacionais, a umidade relativa e a altitude operacional, por exemplo.

Confira, a seguir, algumas dicas para evitar que o seu dispositivo superaqueça!

Use o seu iPhone ou iPad em ambientes com uma temperatura que varie de 0ºC a 35ºC. Segundo a Apple, eles podem ser mantidos (ou seja, sem estarem sendo usados) em uma temperatura que pode variar de -20ºC a 45ºC.

Não deixe o dispositivo dentro do carro durante um dia muito quente, pois o sol pode fazer com que ele esquente de forma excessiva.

Remova qualquer capa ou proteção que esteja colocada no dispositivo.

Desligue o Bluetooth ou os Serviços de Localização.

Evite usar alguns recursos específicos durante a incidência de sol no dispositivo ou quando estiver muito calor. Essas atividades incluem a navegação por GPS, um jogo que use muitos recursos gráficos do dispositivo ou aplicativos que usem realidade aumentada (AR), por exemplo.

Caso esteja restaurando o seu dispositivo a partir de um backup do iCloud, pode ser que a temperatura ultrapasse o limite. Nesses casos, um aviso de “Restauração em Pausa” será exibido. Com isso, será necessário esperar que o seu iPhone ou iPad esfrie para que o processo volte a ocorrer.

Caso a temperatura exceda o mínimo/máximo recomendado, a Apple informa que você poderá notar algumas características no seu aparelho, como um carregamento mais lento, a desativação temporária do flash, a tela fica mais escurecida ou preta, e uma queda no desempenho de aplicativos.

Em casos ainda mais extremos, um aviso poderá aparecer na tela avisando de que o iPhone ou iPad precisará esfriar antes de voltar a usá-lo. Nesses casos, desligue o dispositivo, coloque-o em um ambiente onde a temperatura esteja mais amena e aguarde por um tempo até que ele esfrie por completo. Depois, ligue-o novamente e veja se tudo voltou ao normal.

Se ele ficar em ambientes extremamente frios, também pode acontecer de você não conseguir recarregar a sua bateria, experimentar uma menor autonomia ou desligamentos.

E você, já passou por problemas parecidos? 🌡

via Macworld