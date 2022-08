Dropbox deverá ganhar suporte total ao Monterey em outubro

O Dropbox foi um dos serviços de armazenamento em nuvem afetados pelo lançamento do macOS Monterey 12.3, o qual foi disponibilizado em março e passou a impossibilitar que usuários do aplicativo abram arquivos armazenados somente online em seus Macs.

Com isso, usuários da versão supracitada do sistema operacional (ou posteriores) têm que clicar duas vezes sobre os arquivos no Finder para que o acesso a eles seja “liberado” — problema que o Dropbox comunicou em janeiro, prometendo uma correção para março.

Agora, com uns bons meses de atraso, o Dropbox anunciou um novo prazo para finalmente lançar uma versão beta de seu aplicativo para desktops com suporte total ao macOS Monterey — o que veio à tona através de uma resposta da empresa em seu fórum oficial.

Uma versão beta pública para suporte total ao macOS [Monterey] estará disponível no início do quarto trimestre. Por enquanto, você ainda pode clicar duas vezes para abrir arquivos no Finder. Todo o resto ainda está funcionando como de costume.

Com isso, é de se esperar que o lançamento chegue em outubro, quando a Apple já tiver disponibilizado aos usuários a próxima grande versão do seu sistema operacional para computadores — o macOS Ventura 13.

Embora ainda vá demorar um pouco, vamos torcer para que agora eles cumpram o prazo. 😅

