Filmes da semana: compre “The Matrix Resurrections”, de Lana Wachowski, e vários outros títulos por R$9,90!

Semanalmente, a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. Nós do MacMagazine também aproveitamos para garimpar outras ofertas com o mesmo valor — ou até mais em conta!

O título selecionado pela Maçã desta vez foi “The Matrix Resurrections”, com Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Erendira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith e Jada Pinkett Smith, roteirizado, produzido e dirigido por Lana Wachowski.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário sobre o filme:

O filme mais esperado do ano virou a maior decepção. Inúmeros fãs ao redor do mundo aguardaram ansiosamente a volta de Neo e outros personagens, e ela veio com aquela sensação de “por que e para quê?”. O Filme da semana é lento, cansativo, longe de ser aquele filme bem dirigido, com efeitos especiais surpreendentes e muita ação. Pelo contrário: é um filme sem sentido, sem necessidade e que mais atrapalhou do que iluminou um possível caminho para uma possível nova trilogia. O resultado nas bilheterias foi pífio, no streaming igual e, para os estúdios, pior ainda — pelo grande orçamento que não se pagou.