Posso usar o carregador do Mac para recarregar o meu iPhone?

Os carregadores mais recentes dos Macs passaram a contar com uma porta USB-C, o que facilitou a vida de muita gente — especialmente daqueles que possuem vários dispositivos recentes da Apple e de outras marcas que adotaram o padrão.

Publicidade

Por isso, uma dúvida pode pairar a cabeça de muitos usuários: afinal de contas, eu posso utilizar o carregador do Mac no meu iPhone?

A boa notícia é que sim, isso é plenamente possível. Segundo a Apple, ao usar os carregadores de Macs, é possível inclusive aproveitar o recurso de recarga rápida, presente nos iPhones 8 ou posteriores.

Quais carregadores de Macs posso usar no iPhone?

Conforme já citado, a Apple incluiu um carregador com uma entrada USB-C nos seus mais recentes notebooks — mais precisamente a partir dos MacBooks (2015 e posteriores), MacBooks Air (a partir de 2018) e MacBooks Pro lançados a partir de 2016.

Publicidade

Com isso em mente, você pode utilizar os seguintes carregadores (juntamente ao cabo de USB-C para Lightning, é claro):

29W

30W

35W (com duas portas USB-C)

61W

67W

87W

96W

Além desses, é claro, você pode usar os carregadores criados especialmente para o iPhone, como os de 18W e de 20W, por exemplo — caso não consiga identificar a potência do carregador, uma gravação com essa informação está localizada na parte inferior ou superior do componente.

Como você pode notar, o carregador dos MacBooks Pro com 140W de potência *não* é recomendado pela Apple para recarregar o seu iPhone — vale notar que ele foi o primeiro da Maçã a contar com a tecnologia GaN (gallium nitride, ou nitreto de gálio).

Publicidade

Conforme já mostramos aqui no MacMagazine, também é possível escolher uma das centenas de opções de outras fabricantes, como a Geonav e Baseus, por exemplo.

Sem dúvida, essa compatibilidade garante que você use praticamente qualquer carregador de Mac para alimentar o seu iPhone ou iPad. Muito prático, não acham? 🔋