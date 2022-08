Sideways permite rotacionar páginas do Safari manualmente

Sabe quando você desativa a rotação automática do iOS ou do iPadOS, mas às vezes tem que ficar reativando-a temporariamente para assistir a determinado conteúdo que fica melhor no modo paisagem?

Bem, convenhamos que manter esse comportamento não é nada prático, tanto que existem alguns softwares que prometem fornecer uma alternativa manual para realizar esse controle.

A Sideways, por exemplo, é uma extensão para Safari que promete rotacionar determinadas páginas da web mesmo quando a rotação automática do iOS estiver desligada, o dando uma maior versatilidade sobre o comportamento das páginas.

Necessitando do iOS 15 ou superior para funcionar, ela permite, por exemplo, visualizar um vídeo do YouTube em modo paisagem (horizontal) mesmo se a orientação do aparelho estiver fixa no modo retrato (vertical).

O processo é feito de maneira manual, com você precisando tocar no botão referente à extensão para escolher entre as quatro direções de rotação disponíveis.

Pode ser que a extensão não funcione perfeitamente de maneira esperada em todos os sites, mas, como ela é gratuita, não custa nada dar aquela experimentada, não é mesmo? 😉

via Daring Fireball